Україною літають ворожі безпілотники: напрямок руху

Росіяни продовжують докучати українцям.
У ніч проти 18 липня 2024 року у кількох областях України оголошена повітряна тривога через рух ворожих безпілотників.
Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.
Рух ударних БпЛА:
- БпЛА в північній частині Полтавської області, курс південно-західний.
- БпЛА західніше Запоріжжя, курс західний.
- БпЛА північніше Кам'янського Дніпропетровської області, постійно змінює курс.
- БпЛА в Полтавській області, курсом на Кременчук.
Нагадаємо, що у кількох областях України пролунали вибухи.
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