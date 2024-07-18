Україною літають ворожі безпілотники: напрямок руху

У ніч проти 18 липня 2024 року у кількох областях України оголошена повітряна тривога через рух ворожих безпілотників.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Рух ударних БпЛА:

БпЛА в північній частині Полтавської області, курс південно-західний.

БпЛА західніше Запоріжжя, курс західний.

БпЛА північніше Кам'янського Дніпропетровської області, постійно змінює курс.

БпЛА в Полтавській області, курсом на Кременчук.

Нагадаємо, що у кількох областях України пролунали вибухи.

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