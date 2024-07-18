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Україною літають ворожі безпілотники: напрямок руху

Україною літають ворожі безпілотники: напрямок руху

Потурбуйтеся про власну безпеку / Фото: ТСН.ua

Росіяни продовжують докучати українцям.

У ніч проти 18 липня 2024 року у кількох областях України оголошена повітряна тривога через рух ворожих безпілотників. 

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ. 

Рух ударних БпЛА:

  • БпЛА в північній частині Полтавської області, курс південно-західний.
  • БпЛА західніше Запоріжжя, курс західний.
  • БпЛА північніше Кам'янського Дніпропетровської області, постійно змінює курс.
  • БпЛА в Полтавській області, курсом на Кременчук.

Нагадаємо, що у кількох областях України пролунали вибухи

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