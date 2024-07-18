У президента США Джо Байдена - позитивний тест на Covid-19

За даними Білого дому, президент Джо Байден отримав позитивний результат на Covid-19 у середу, і він відчуває легкі симптоми хвороби.

Про це пише CNN.

81-річний Байден отримав позитивний результат на тест на коронавірус після свого першого заходу в Лас-Вегасі, де пізніше він мав виступити на щорічній конференції UnidosUS.

Лікар президента сказав, що Байден отримав свою першу дозу Paxlovid і самоізолюється у своєму будинку в Рехобот-Біч, штат Делавер, відповідно до вказівок Центру контролю та профілактики захворювань США.

«Сьогодні вдень у президента з’явилися симптоми верхніх дихальних шляхів, включаючи ринорею (нежить - ред.) і непродуктивний кашель із загальним нездужанням», — йдеться в записці лікаря Байдена, наданій прессекретарем Білого дому Карін Жан-П’єр.

"Він почувався добре під час свого першого заходу за день, але з огляду на те, що йому не ставало краще, було проведено тестування на COVID-19, і результати виявилися позитивними коронавірус-19", - йдеться у повідомленні.

Підтвердження Білого дому сталося після появили на конференції президента та генерального директора UnidosUS Джанет Мургіа після того, як Байден запізнився на півтори години на свій запланований виступ.

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«Я щойно розмовляв телефоном з президентом Байденом. І він поділився своїм глибоким розчаруванням через те, що не зміг приєднатися до нас сьогодні вдень. Президент був на багатьох заходах, як ми всі знаємо, і він щойно дав позитивний результат на Covid», — сказала Мургія присутнім.

CNN звернувся до кампанії Байдена та Білого дому за детальнішим коментарем.

Нагадаємо, за підрахунками The New York Times, майже 20 демократів з Палати представників США публічно закликали Байдена припинити боротьбу за посаду президента на виборах 2024 року.

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