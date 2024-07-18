Стрілець двічі побув на місці проведення мітингу Трампа - ЗМІ

Триває розслідування нападу на колишнього президента.
Після оголошення місця проведення мітингу стрілок у експрезидента Дональда Трампа відвідував його двічі.
Про це інформує CNN.
Під час брифінгів Секретної служби США та ФБР стало відомо, що законодавцям Палати представників повідомили, що чоловік, який намагався вбити колишнього президента Дональда Трампа, відвідував місце мітингу двічі після того, як було оголошено про це, зокрема в день стрілянини.
Згідно з даними мобільного телефону, стрілець був там 70 хвилин, повідомили CNN двоє законодавців.
Чіткого мотиву стрільця досі немає, судячи з інформації з багатьох джерел.
Нагадаємо, Трамп розповів про пережитий замах, висловивши думку, що мав би бути мертвим.
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