Астрологічний прогноз на 18 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: не можна кидати розпочаті раніше справи – необхідно обов'язково довести їх до фінального кінця.

Символ дня: Диск.

Стихія дня: Дерево.

Щасливий день: 4.

Щасливий колір дня: синій, волошковий, сапфіровий.

Щасливого каміння дня: рубін, опал.

За якусь частину тіла відповідає: кров.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть тривати довго, тому необхідно одразу ж звернутися до лікаря.

Харчування дня: категорично протипоказане голодування – шлунку необхідне навантаження, тому від легкої їжі – овочів, фруктів та салату – відмовлятися не варто.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: зібраний урожай необхідно відразу ж вживати – він не призначений для тривалого зберігання.

Магія та містика дня: сприятливий час для опрацювання карми.

Сни дня: відомості, що містяться у снах цієї ночі, мають велике значення, але щоб їх розшифрувати, доведеться попрацювати.

Табу дня: під забороною перебувають будь-які поїздки.

Цитата дня: «Досконалість складається з дрібниць А досконалість це вже не дрібниці!»(Мікеланджело Буонаротті).

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