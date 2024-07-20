Астрологічний прогноз на 20 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: від активних дій сьогодні краще відмовитись – успіху вони не принесуть, тому має сенс згадати, що сьогодні вихідний день, та відпочити.

Символ дня: Змій-спокусник.

Стихія дня: Метал.

Щасливий день: 6.

Щасливий колір дня: червоний, червоний, пурпуровий

Щасливе каміння дня: агат, гагат, моріон.

За якусь частину тіла відповідає: діафрагма, підшлункова залоза.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, легко можуть перейти в хронічну стадію, тому необхідно зробити все можливе, щоб від них вилікуватися.

Харчування дня: харчування може бути досить різноманітним, але від м'яса та грибів таки треба відмовитися.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Дачні роботи дня: концентрація корисних речовин– вітамінів та мінералів – в овочах та фруктах у цей час досягне свого максимуму, тому не тільки можна, а й потрібно збирати врожай.

Магія та містика дня: рекомендується читати духовну та езотеричну літературу.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто є промовистими: вони містять підказку щодо того, яку життєву проблему необхідно вирішити людині.

Табу дня: в жодному разі не можна вступати в суперечки та суперечки з оточуючими – вони можуть закінчитися серйозним конфліктом.

Цитата дня: «Логіка – це умиротворювальна сорочка фантазії»(Гельмар Нар).

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