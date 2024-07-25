Нічна атака "Шахедів" по Україні: куди летіли та де гриміли вибухи

Наразі інформації про пошкодження об'єктів інфраструктури чи постраждалих не надходило.

У ніч проти 25 липня 2024 року окупанти знову атакували Україну ударними БпЛА типу "Shahed" із мису Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарська.

Про це повідомили Повітряні сили України.

"Цієї ночі ворог застосував 38 ударних БпЛА "Shahed-131/136", атакуючи об’єкти інфраструктури України на кількох напрямках, зокрема – південь Одеської області та центральні регіони України. В результаті протиповітряного бою збито 25 ударних БпЛА. Ще три "Шахеди" локаційно втрачено після перетину державного кордону з Румунією", - йдеться у повідомленні.

Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Херсонській, Миколаївській, Київській, Сумській, Житомирській та Черкаській областях.

Сьогодні вночі, 25 липня, велика кількість регіонів України була атакована ударними БпЛА противника. Атака почалась близько третьої ночі. Повітряну тривогу оголошували у багатьох регіонах України. Під ударом опинився, зокрема, і Київ.

Новини ТСН 08:00 24 липня. Нічна атака шахедами, Кулеба в Китаї, стан енергосистеми

Читайте також: