Макс Чмерковський втретє став батьком і замилував фото з новонародженим сином

Український хореограф Макс Чмерковський та його дружина, танцівниця Пета Маргатройд, втретє стали батьками.

У подружжя з'явився син. Радісну новину про поповнення в родині подружжя повідомило в Instagram. Макс опублікував родинний знімок, де його обраниця тримає на руках їхнього третього сина та мило споглядає на нього, лежачи на ліжку. Також танцівник розповів про пологи дружини. За його словами, вони відбулися за менше, ніж одну хвилину. І додав, що Пета та крихітка почуваються добре.

Макс Чмерковський з дружиною та новонародженим сином / Фото: instagram.com/maksimc

"Щойно він з'являється на світ і він вже такий милий! Деталі пологів будуть пізніше, але зараз ми хотіли повідомити вам, що мама та дитина почуваються ідеально, а пологи зайняли всього близько 47 секунд! Рівно одна потуга! Також дякую всім за прекрасні повідомлення, які ми отримували. Це дуже цінно для нас", - написав під публікацією Чмерковський.

Зазначимо, пара дізналася про третю вагітність через чотири місяці після народження у них другої дитини. Макс Чмерковський та Пета Маргатройд одружилися 2017 року, а нещодавно відсвяткували сьому річницю шлюбу. Разом вони виховують двох синів – 8-річного Шая та однорічного Ріо.

Нагадаємо, нещодавно танцівник Євген Кот вперше став батьком. У зірки та його дружини Наталії Татарінцевої народилася донечка. Новоспечені батьки вже показали перше фото новонародженої.

Євген Кот та Наталія Татарінцева вперше стали батьками

Читайте також: