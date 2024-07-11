Євген Кот вперше став батьком та показав новонароджену донечку

Український танцівник Євген Кот поділився радісною новиною, що його дружина, гімнастка Наталія Татарінцева, народила первістка.

На світ з'явилася донечка подружжя. Як поділився у своєму Instagram Кот, донечка народилася ще у середу, 10 липня. Однак радісною новиною хореограф ділиться лише зараз.

Євген Кот із дружиною та донькою / Фото: instagram.com/kot_jenya

"Наша принцеса народилася 10.07.24 о 12:12", - поділився новоспечений татусь.

Євген Кот та Наталія Татарінцева ім'я донечки поки тримають у таємниці. Однак подружжя вже показало зворушливі чорно-білі кадри з пологового та засвітило дівчинку. На щасливому відео батьки тримали новонароджену донечку на руках.

З радісною новиною Кота та Тарарінцеву вже встигло привітати чимало прихильників та зіркових колег. Вони бажали подружжю щасливого батьківства та щоб донечка росла здоровою.

Вітаю вас. Бажаю щасливої долі донечці і вам, батькам! Здоров'я і витримки вам! (Валентина Хамайко)

Вітаю вас! Вітаю нову жінку, що прийшла до вас! Які гарні цифри при народженні! Хай буде найщасливішою! (Наталка Денисенко)

Вітаю! (Ілона Гвоздьова)

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