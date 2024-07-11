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Євген Кот вперше став батьком та показав новонароджену донечку

Євген Кот вперше став батьком та показав новонароджену донечку

Євген Кот із дружиною / Фото: instagram.com/kot_jenya

Донечка танцівника народилася 10 липня.

Український танцівник Євген Кот поділився радісною новиною, що його дружина, гімнастка Наталія Татарінцева, народила первістка.

На світ з'явилася донечка подружжя. Як поділився у своєму Instagram Кот, донечка народилася ще у середу, 10 липня. Однак радісною новиною хореограф ділиться лише зараз.

Євген Кот із дружиною та донькою / © instagram.com/kot_jenya
Євген Кот із дружиною та донькою / Фото: instagram.com/kot_jenya

"Наша принцеса народилася 10.07.24 о 12:12", - поділився новоспечений татусь.

Євген Кот та Наталія Татарінцева ім'я донечки поки тримають у таємниці. Однак подружжя вже показало зворушливі чорно-білі кадри з пологового та засвітило дівчинку. На щасливому відео батьки тримали новонароджену донечку на руках.

З радісною новиною Кота та Тарарінцеву вже встигло привітати чимало прихильників та зіркових колег. Вони бажали подружжю щасливого батьківства та щоб донечка росла здоровою.

  • Вітаю вас. Бажаю щасливої долі донечці і вам, батькам! Здоров'я і витримки вам! (Валентина Хамайко)
  • Вітаю вас! Вітаю нову жінку, що прийшла до вас! Які гарні цифри при народженні! Хай буде найщасливішою! (Наталка Денисенко)
  • Вітаю! (Ілона Гвоздьова)

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