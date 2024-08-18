"Отримають відповідь силою": Зеленський про обстріли України росіянами 

Росіяни застосували протягом цього тижня понад 40 ракет різних типів, 750 керованих авіаційних бомб і 200 ударних безпілотників різних типів проти міст і сіл України.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"І за такий терор окупант має відповідати перед судом та історією і вже відповідає перед силою наших воїнів. Усіх тих українців і українок, які повертають справедливість, які знищують окупанта й захищають наші позиції. Саме так захищають, як потрібно для збереження української незалежності й досягнення наших завдань", - сказав президент.

Президент також подякував українським рятувальникам, медикам, працівникам комунальних підприємств і волонтерам.

Нагадаємо, у ніч проти 18 серпня протиповітряна оборона знищила над Україною 2 балістичні ракети KN-23, 3 крилаті ракети і 8 ударних БпЛА "Shahed". ППО працювала у межах Київської, Сумської та Полтавської областей.

Світ бачить ефективність України! Але нам не вистачає далекобійної зброї! — Зеленський 17 серпня

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