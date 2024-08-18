Вчені показали динозавра з зеленими кістками

В експозиції Музею природної історії у Лос-Анджелесі з'явився новий екземпляр. Це динозавр, який є не лише представником нового виду, а й єдиним динозавром на планеті, кістки якого були забарвлені у зелений колір.

Про це пише Associated Press.

Скам'янілість отримала назву Gnatalie. Таке ім'я дали на честь комарів, які кишіли під час розкопок. Кістки довгошиєго динозавра отримали своє унікальне забарвлення, темно-плямисте оливково-зелене, в процесі скам'янілості через мінерал селадоніт.

Динозавр жив на Землі приблизно 150 мільйонів років тому. Тобто, він старший за тиранозавра, який жив на планеті 66-68 мільйонів років тому.

Фото: Associated Press

Метт Ведель, анатом і палеонтолог із Західного університету медичних наук у Помоні неподалік Лос-Анджелеса, розповів, що чув про зеленого динозавра ще тоді, коли навчався в аспірантурі. Коли він побачив кістки, які ще перебували в процесі очищення, вони виявилися не схожими ні на що інше.

Динозавр схожий на вид зауроподів – диплодока. Він відноситься до сімейства великих травоїдних тварин, до якого входять бронтозавр та брахіозавр.

Раніше повідомлялося, що астероїд-вбивця, який 66 мільйонів років тому знищив динозаврів, прилетів на планету з-за Юпітера.

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