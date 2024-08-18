Ученые показали динозавра с зелеными костями

В экспозиции Музея естественной истории в Лос-Анджелесе появился новый экземпляр. Этодинозавр, являющийся не только представителем нового вида, но и единственным динозавром на планете, кости которого были окрашены в зеленый цвет.

Об этом пишет Associated Press.

Окаменелость получила название Gnatalie. Такое имя дали в честь комаров, кишащих во время раскопок. Кости длинношеего динозавра получили свою уникальную окраску, темно-пятнистую оливково-зеленую, в процессе окаменелости через минерал селадонит.

Динозавр жил на Земле около 150 миллионов лет назад. То есть, он старше тираннозавра, жившего на планете 66-68 миллионов лет назад.

Фото: Associated Press

Мэтт Ведель, анатом и палеонтолог из Западного университета медицинских наук в Помоне недалеко от Лос-Анджелеса, рассказал, что слышал о зеленом динозавре еще тогда, когда учился в аспирантуре. Когда он увидел кости, еще находившиеся в процессе очищения, они оказались не похожими ни на что другое.

Динозавр похож на вид зауроподов – диплодок. Он относится к семейству крупных травоядных животных, в которое входят бронтозавр и брахиозавр.

Ранее сообщалось, что астероид-убийца, 66 миллионов лет назад уничтоживший динозавров, прилетел на планету из-за Юпитера.

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