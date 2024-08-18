Внаслідок російської ракетної атаки на Київщині загинув пес: емоційне фото показали в ДСНС

Внаслідок ранкової російської атаки на Київщині уламками ракет зруйновано два будинки, пошкоджено ще 16 будівель, а також загинув пес.

Фото руйнувань опублікувала ДСНС України в Телеграм.

Загибель пухнастого підтвердили ТСН.UA в пресслужбі ДСНС Київської області.

/ ДСНС України

"На Київщині триває ліквідація наслідків ворожих обстрілів. Рятувальники надають допомогу громадянам зі знищених і пошкоджених житлових будинків. На місті працюють також фахівці піротехнічної служби та психологи", - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, очільник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко повідомив у Телеграмі, що сьогодні зранку, 18 серпня, ворог атакував область ракетами.

За його словами, після падіння уламків у одній з громад на території трьох садових товариств зафіксовано руйнацію двох будинків і пошкодження 16. Вибиті вікна, пошкоджені фасади та дахи. Крім того, уламками пошкоджено чотири автомобілі, паркани та лінії електропередавання. Також в одному з садових товариств ліквідована пожежа трав'яного настилу.

Також двічі за ранок у Києві лунали вибухи. На світанку армія РФ вдарили балістикою, а близько 07:00 - крилатими ракетами.

Під час удару по Києву росіяни застосували північнокорейські балістичні ракети типу "KN-23". Це вже третій обстріл балістикою столиці у серпні з чітким інтервалом у 6 днів між кожною атакою

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