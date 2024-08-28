День ангела 28 серпня: кого та як вітати з іменинами

28 серпня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 28 серпня

28 серпня 2024 року привітайте з іменинами Василя, Георгія, Івана, Макара, Мойсея, Миколу, Павла, Сергія, Федора, Ганну.

Василь — має давньогрецьке коріння, означає "цар". В дитинстві відкритий і простий у спілкуванні. В дорослому віці стає виваженим і серйозним, ціленаправленим.

Георгій — давньогрецьке ім'я, в перекладі "землероб". В дитинстві схильний до авантюризму. В дорослому віці стає веселим романтиком, комунікабельним і красномовним.

Іван — давньоіудейське ім'я, тлумачиться як "милість Божа". В дитинстві добрий, але гостро реагує на критику. В дорослому віці неквапливий, добродушний.

Макар — давньогрецьке коріння, означає "блаженний". В дитинстві може бути невпевненим у собі. В дорослому віці стає скромним і врівноваженим, любить розмірене життя.

Мойсей — давньоєврейське ім'я, перекладається як "врятований з води". В дитинстві самодостатній і непокірний. В дорослому віці стає працьовитим, кар'єристом, відповідальним.

Микола — давньогрецьке походження, тлумачиться як "переможець народів". В дитинстві рідко вередує, спокійний. В дорослому віці стає хорошим працівником, має аналітичний склад розуму.

Павло — латинське походження, означає "молодший". В дитинстві чуйний, врівноважений. В дорослому віці стає товариським, інтелектуальним, щирим.

Сергій — у перекладі з латині "знатний". В дитинстві іноді може вередувати, щоб привернути до себе увагу. В дорослому віці стає справжнім захисником слабких.

Федір — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "подарунок Бога". В дитинстві активний, може бути неслухняним. В дорослому віці стає справедливим і працьовитим.

Ганна — давньогрецьке ім'я, означає "добра". В дитинстві мила та ласкава, через що нею часто користуються. В дорослому віці стає дуже виконавчою, працьовитою.

День ангела 28 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 28 серпня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Щиро вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поряд, оберігає тебе від усіх негараздів і наповнює твоє життя світлом і радістю. Бажаю тобі міцного здоров'я, щастя і безмежної любові!

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Вітаю з твоїм особливим днем — Днем Ангела! Нехай він завжди веде тебе правильною дорогою, дарує мир і спокій у серці, а також захищає від усього лихого. Бажаю тобі гармонії в душі та успіхів у всіх починаннях!

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У цей святковий день хочу побажати тобі невичерпного оптимізму, тепла в душі і радості в серці. Нехай твій ангел завжди буде з тобою, захищаючи та підтримуючи в усіх твоїх справах. Щасливого тобі Дня Ангела!

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Сердечно вітаю з Днем Ангела! Нехай твоє життя буде таким же світлим і чистим, як цей день, а ангел-хранитель допомагає долати всі труднощі, дарує віру, надію і любов. Нехай в душі завжди буде спокій та гармонія!

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З Днем Ангела тебе! Нехай кожен твій день буде наповнений щастям, любов’ю та гармонією. Бажаю тобі міцного здоров'я, успіхів у всіх починаннях, а також нехай твій ангел завжди оберігає тебе і дарує натхнення на нові звершення!

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