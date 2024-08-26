Прикордонники "засівають" скидами Луганщину: з'явилося відео

Пілоти з "Помсти" відмінусували чотири склади боєкомплекту та три автомобілі ворога.
Дронарі-прикордонники бригади "Помсти" виконали поблизу міста Кремінна Сєвєродонецького району Луганської області ювелірну роботу.
Її демонструють на офіційному телеграм-каналі Держприкордонслужби.
Українські гексакоптери традиційно "кошмарять" окупантів вночі.
Результат чергового нічного полювання охоронців кордону дійсно вражає. Пілоти з "Помсти" відмінусували чотири склади боєкомплекту та три автомобілі ворога.
Нагадаємо, агент "АТЕШ" з числа військових РФ показав тренувальну базу окупантів на Луганщині.
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