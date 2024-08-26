Помер видатний футбольний тренер Свен-Йоран Ерікссон

Знаменитий футбольний тренер Свен-Йоран Ерікссон помер у віці 76 років.

Сумну звістку повідомляє Sky Sports.

У січні 2024 року шведський фахівець повідомив, що смертельно хворий. У нього виявили неоперабельний рак підшлункової залози останньої стадії.

Більшість своєї тренерської кар'єри Ерікссон провів у Англії та Італії. Зокрема від 2001-го до 2006 року він очолював збірну Англії, дійшовши з "Трьома левами" до чвертьфіналів на Євро-2004, ЧС-2002 і ЧС-2006.

Також Ерікссон тренував "Манчестер Сіті", "Лестер", "Рому", "Фіорентину", "Бенфіку", "Сампдорію", "Лаціо", збірну Мексики, Філіппін та Кот-д'Івуару, китайські клуби "Гуанчжоу", "Шанхай СІПН" і "Шеньчжень".

За свою тренерську кар'єру Ерікссон здобув 18 трофеїв. Він тричі вигравав з "Бенфікою" чемпіонат Португалії, по разу – Кубок та Суперкубок Португалії, виводив лісабонців до фіналу Кубка європейських чемпіонів і Кубка УЄФА.

Свен-Йоран здобув друге та поки що останнє в історії "Лаціо" чемпіонство у Серії А. На чолі "орлів" швед також по два рази ставав володарем Кубка та Суперкубка Італії, по разу виграв Кубок володарів кубків і Суперкубок УЄФА. Крім того, він завоював по одному Кубку Італії з "Ромою" та "Сампдорією".

Останнім місцем роботи Ерікссона був шведський "Карлстад", де він працював спортивним директором.

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