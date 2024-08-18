Вихованець "Карпат" загинув на війні з російськими окупантами

Ігор Северенчук віддав життя у боях за незалежність України.

Вихованець львівських "Карпат" Ігор Северенчук загинув на війні проти російських загарбників.

Сумну новину повідомив НОК України.

Зазначається, що Северенчук віддав своє життя 13 серпня у бою поблизу населеного пункту Погребки, Курської області.

Северенчук народився 17 грудня 1993 року. Закінчив Інститут геодезії Національного університету "Львівська політехніка". Жив у селі Оброшине Львівського району. На військову службу він мобілізувався у квітні 2022 року. Був головним сержантом десантно-штурмового взводу.

Воїну було 31 рік. У нього залишилась дружина Вероніка, син Денис, мама, батько та брат.

За час служби отримав нагороду "Незламним героям російсько-української війни", відзнаку "Хрест пошани", відзнаку командира оперативно-тактичного угрупування "Лиман", нагрудний знак "За військову доблесть", "Золотий хрест" та "За мужність".

Северенчук – вихованець ДЮСШ "Карпати", де його тренером був Геннадій Броніславович Погорілець.

Раніше повідомлялося, що на війні проти російських окупантів загинув ексфутболіст відомих українських клубів Ігор Стахів.

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