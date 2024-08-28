Росіяни вдарили по Ізюму з РСЗВ "Торнадо": постраждали 12 осіб, серед них діти

Російські війська ввечері 27 серпня завдали удару по Ізюму в Харківській області, використовуючи реактивну систему залпового вогню "Торнадо". Внаслідок обстрілу постраждали 12 людей.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 22:00 27 серпня російські окупанти завдали удару по Ізюму, ймовірно використовуючи реактивну систему залпового вогню "Торнадо".

Голова ОВА повідомив, що в результаті удару пошкоджені будинки та хлібопекарське підприємство. Постраждали 12 людей, зокрема одну людину госпіталізували, а четверо дітей різного віку отримали гостру реакцію на стрес, у 13-річної дитини зафіксували порізи кінцівок.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ 28 серпня повідомив, що ситуація на фронті залишається напруженою, особливо на Покровському напрямку, де спостерігається найбільша активність. За останню добу на фронті відбулося 184 бойових зіткнення, а ворог також проявляв активність на Куп’янському, Торецькому та Курахівському напрямках.

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