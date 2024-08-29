У Бєлгородській області відселяють жителів декількох селищ — причина

Згідно із рішенням російського штабного командування в Бєлгородської області відселяють жителів декількох селищ.

Про це повідомив губернатор В'ячеслав Гладков, передає "Українська правда".

За заявою Гладкова, в прикордонні "є багато поранених і загиблих".

"Ухвалили рішення про відселення мешканців сіл Пороз і Дронівка Грайворонського округу, села Старий Хутір і хутора Павлівка Валуйського міського округу. Закрили в'їзд у село В'язове Красноярузького району. Встановлюємо блокпости, потрапити в цей населений пункт можна буде тільки з дозволу адміністрації", — заявив Гладков.

За його словами, ситуація "залишається напруженою".

Гладков додав, що школи, які розташовано у 20-кілометровій зоні в прикордонних муніципалітетах області, перейдуть на дистанційне навчання.

"Багато поранених, є загиблі. Ми зобов'язані вживати заходів для захисту населення", — додав Гладков.

Водночас офіційних повідомлень щодо такої ситуації в Бєлгородської області від російської влади не надходило.

Нагадаємо, як повідомив спікер оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев, російське командування перекидає резерви до Бєлгородської області. Військових можуть застосовувати в подальших штурмах.

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