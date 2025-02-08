Превратили в металлолом: ВСУ уничтожили вражеский Су-25 на Донбассе

В скором времени ожидается больше подробностей.

Украинские воины 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода уничтожили вражеский самолет Су-25.

Об этом они сообщили на официальной странице.

Самолет был сбит на Торецком направлении.

"Еще одним российским штурмовиком стало меньше на Торецком направлении благодаря нашим воинам ПВО", – говорится в сообщении.

Напомним, 6 февраля, во время очередной вражеской атаки наши защитники применили экспериментальное оружие, в результате чего и была сбита управляемая авиационная бомба в Запорожье.

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