Превратили в металлолом: ВСУ уничтожили вражеский Су-25 на Донбассе

В скором времени ожидается больше подробностей.
Украинские воины 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода уничтожили вражеский самолет Су-25.
Об этом они сообщили на официальной странице.
Самолет был сбит на Торецком направлении.
"Еще одним российским штурмовиком стало меньше на Торецком направлении благодаря нашим воинам ПВО", – говорится в сообщении.
Напомним, 6 февраля, во время очередной вражеской атаки наши защитники применили экспериментальное оружие, в результате чего и была сбита управляемая авиационная бомба в Запорожье.
Читайте также: