Малолетние живодеры: в Запорожье трое подростков замучили собаку до смерти и пытались сфотографироваться с ее трупом

В Запорожье подростки жестоко убили собаку и пытались сфотографироваться с ее трупом. Об инциденте правоохранители узнали из социальных сетей.

Об этом сообщили в полиции региона.

На одном из Telegram-каналов появилось видео, где трое подростков несут тело погибшего животного по лестнице заброшенного здания и снимают это на камеру мобильного телефона. Позже они подожгли тело собаки и пытались сделать фото на фоне ужасной сцены.

Полицейские оперативно установили личности правонарушителей — это местные жилища и в возрасте от 14 до 16 лет. В настоящее время с ними работают следователи, ювенальные инспекторы и психологи.

На месте происшествия проведен осмотр, собраны вещественные доказательства. Тело погибшего животного направлено на экспертизу.

Открыто уголовное производство по статье о жестоком обращении с животными по хулиганским мотивам, что привело к гибели животного.

Задержанные фигуранты / Фото: Нацполиция Запорожской области

Напомним, в Запорожье группа молодых людей жестоко избила несовершеннолетнего прямо посреди улицы. Инцидент был зафиксирован на видео.

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