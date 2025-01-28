Как подобрать джинсы под тип вашей фигуры: полезные советы

Найти идеальные джинсы – это всегда вызов, вне зависимости от типа фигуры или размера. Со множеством вариантов кроя, посадки и дизайнов легко растеряться. Выбор правильного фасона не только подчеркнет ваши преимущества, но повысит уверенность в себе.

В своей статье издание WomanAndHome рассказало, как подобрать самые лучшие джинсы для разных типов фигуры.

Почему важно знать собственный тип фигуры

Знание типа собственной фигуры помогает сузить выбор среди многочисленных стилей джинсов и найти те, которые идеально подходят именно вам. Самое важное – это комфорт и то, как вы чувствуете себя в джинсах. Выделите время для примерки, ведь покупка джинсов – это не всегда быстрый процесс.

Тип фигуры "яблоко"

Для фигуры "яблоко" характерны округлые формы в зоне живота, большой бюст и стройные ноги. Главная задача – уравновесить пропорции и подчеркнуть ноги.

Рекомендации:

Узкие джинсы со средней или высокой талией.

Джинсы-букат или клеш для создания баланса.

Эластичный деним для комфортной посадки.

Совет: носите длинные блузки или блейзеры, которые прикрывают середину туловища и делайте акцент на ногах.

Тип фигуры "груша"

У женщин с грушевидной фигурой округлые бедра, узкие плечи и выраженная талия. Задача – создать баланс между верхней и нижней частями тела.

Рекомендации:

Джинсы с завышенной талией, подчеркивающие талию.

Широкие штанины или фасоны буткат, удлиняющие ноги.

Темные оттенки денима (черный, индиго) для более стройного вида.

Совет: добавьте структурированный жакет или аксессуары в верхнюю часть образа для визуального баланса.

Тип фигуры "песочные часы"

У этой фигуры четко выраженная талия и сбалансированные пропорции между верхом и низом. Главная цель – подчеркнуть изгибы и талию.

Рекомендации:

Джинсы с завышенной талией, сидящие точно на талии.

Узкие фасоны или бочкообразные модели для акцента на формах.

Деним с добавлением эластана для удобства.

Совет: выбирайте джинсы с V-образной кокеткой на спине для лучшей посадки.

Тип фигуры "прямоугольник"

Прямоугольный тип фигуры имеет примерно одинаковые размеры талии, бедер и бюста. Задача – создать иллюзию изгибов.

Рекомендации:

Джинсы-клеш, бойфренды или широкие брюки для добавления объема.

Светлый деним с декоративными элементами.

Посадка средней или высокой талии для акцента на талии.

Совет: заправьте рубашку или блузку, чтобы визуально выделить талию.

Тип фигуры "треугольник"

Для этого типа характерны широкие плечи, узкие бедра и стройные ноги. Главная цель – добавить объем нижней части тела.

Рекомендации:

Широкие брюки или джинсы-клеш для сбалансирования силуэта.

Светлый деним или модель с декоративными деталями.

Темный верх для визуального уменьшения плеч.

Совет: добавьте яркие акценты в зоне бедер (ремни, карманы).

Как выбрать джинсы

Как подобрать джинсы под тип вашей фигуры / Фото: Credits

Как выглядеть выше в джинсах:

Отдавайте предпочтение модели с высокой талией.

Выбирайте однотонные образы в дениме для удлинения силуэта.

Как выбрать удобные джинсы:

Выбирайте модели с добавлением 2% эластана.

Проверяйте посадку в зоне талии и бедер.

Лучшие джинсы – те, в которых вам комфортно и подчеркивающие ваш стиль. Не бойтесь экспериментировать и учитывайте особенности своей фигуры. Главное – это чувство уверенности и удовольствия от избранного образа. Джинсы всегда будут базовым элементом гардероба, поэтому выделите время, чтобы обрести свою идеальную пару.

Мы также писали о том, как правильно сушить джинсы.

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