В Киеве может появиться еще один микрорайон: что говорят эксперты и местные власти

В Киеве может появиться гигантский микрорайон. В новом городке поселится 50 тысяч жителей – это почти половина населения Броваров. Где могут построить новый микрорайон, что говорят эксперты и как отреагировали в мэрии – в эксклюзиве TSN.ua.

Слухи о городе в городе

Между Киевом и Броварами может появиться новый микрорайон на 40-50 тысяч человек – еще один город в городе. Построить гигантский микрорайон могут на площади более 99 гектаров, которые в столице арендует Киевская птицефабрика.

О намерениях застройки этой территории заговорили киевские активисты. Об этом стало известно после презентации транспортного моделирования Броварского проспекта специалистами Института Генплана.

"Обычно, такое моделирование заказывают частные застройщики, перед тем, как строить ЖК. Для этого нужно разработать детальный план территорий (ДПТ). Что касается земли под птицефабрикой, то эта территория в действующем и проектном Генпланах Киева имеют статус "Промышленной и научно-производственной застройки". К сожалению, сейчас ДПТ – это некая технологическая щель, через которую застройщики могут вопреки действующему Генплану, изменять целевое назначение. И вместо промышленной или зеленой зоны проектировать очередной ЖК. Чтобы разработать такое ДПТ, нужно выполнить транспортное моделирование территории. Собственно, Институт Генплана, по заказу пока неизвестной частной компании, выполнил такое моделирование", – рассказал ТСН.ua председатель Совета по урбанистике Киева Виталий Селик.

Город на 50 тысяч человек

По словам Селика, неизвестный застройщик уже заказал предварительный эскизный проект и чертеж нового ЖК. Кстати, по словам представителя Института Генплана после транспортного моделирования, застройщик снизил запланированное количество домов, но и число оставленных впечатляет.

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"Все это может означать, что уже сегодня какой-то неизвестный застройщик планирует на месте птицефабрики построить очень большой ЖК. Кстати, по площади он подобен киевской Русановке или же, как два ЖК "Комфорт Таун". Соответственно, если мы сравним эти районы, то можем предположить, что планируемый ЖК может вместить 40-50 тысяч жителей", – отметил Селик.

Ради прибыли меняют все

Эксперт убежден, что целевое предназначение земли для сельскохозяйственного производства вряд ли остановит застройщика. По его словам, застройщики хорошо научились изменять целевое назначение земельных участков, если речь идет о сверхбольших доходах.

В Киеве куча таких примеров, когда промышленная земля "превращается" в элитный ЖК – нужно только решение Киеврады. Или же существует куча всяческих технологических щелей для этого.

"Застройщик может декларировать строительство не жилого комплекса, а, например, апартаментов. Это считается якобы коммерческим жильем, а на самом деле оно обычное", – объяснил Селик.

Жильем застраивают стратегические заводы

Виталий Селик заметил, что даже стратегические заводы в Киеве превращались в ЖК. К примеру, территория завода "Арсенал" в самом центре Киева сейчас активно застраивается офисами и жильем.

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Что уж говорить о птицефабрике, не являющейся стратегическим производством. Более того, она даже несколько вредит экологии, поэтому возможность ее переноса за пределы города – вопрос времени.

"Люди, которые ездят мимо птицефабрики в Бровары или в Киев, часто чувствуют неприятные "ароматы" от нее. Поэтому я не исключаю, что появится предложение о ее вынесении за пределы Киева, а огромная территория освободится и будет застроена", — добавил эксперт.

Вероятность застройки очень высока

По мнению эксперта, появление "города в городе" очень реально. Ведь в Киеве и его пригороде все меньше участков, где можно что-то строить.

"Опыт застройки территории теплиц и садов бывшего колхоза на Виноградаре или опытного Орехового сада Национальной академии наук в Феофании — яркое тому свидетельство. То есть, если у застройщика будет желание, то новый микрорайон на месте птицефабрики появится очень быстро — через 3-5 лет. Территория отдалена от города, поэтому вряд ли там будут значительные протесты активистов. Возможность застройки слишком высока, если на это будет политическая воля от столичной мэрии. Потому что напомню, что эта земля находится в коммунальной собственности Киева, но в долгосрочной аренде до 2054 года", – пояснил Селик.

Угроза транспортного коллапса

Эксперт отмечает, что вопрос транспортного сообщения очень сложен в этом районе. Броварской проспект – это улица непрерывного движения, хотя имеет светофорное регулирование на поворотах на Зазимье и на съезде с Броварской кольцевой. И эту проблему не решат предусмотренные Институтом Генплана две многоуровневые развязки в этих местах.

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Затор просто переместится на станцию метро "Левобережная". А жителям Броваров и Киева из-за строительства этого нового ЖК придется заплатить по 4 миллиарда гривен за новые развязки.

Есть ли альтернатива строительству нового микрорайона

По словам эксперта, на месте птицефабрики можно было бы построить бизнес-кластер с офисами и небольшими производствами.

"Как вариант часть территории выделить для исследовательского центра или университета. Таким образом здесь могли бы работать жители Броваров, Левого берега Киева, Зазимской ОТГ. Это помогло бы уравновесить трафик в Киеве и разгрузить столичный общественный транспорт. Лучше связать ткань Киевской агломерации", — считает Селик.

Он добавляет, что учитывая потенциальную трансформацию этого пространства, стоит уже сегодня начать серьезно думать о возрождении быстрого регулярного рельсового транспорта между Киевом и Броварами.

"Это может быть, например, скоростной трамвай, который будет разветвлен до самых густонаселенных районов города-спутника столицы. Его провозная способность лишь вдвое меньше метро и этого достаточно будет для Броваров. А вот разница в цене и скорости строительства и дальнейшей эксплуатации в 6-10 раз меньше. Пора начать планировать город ррациональным умом и расчетом, а не только мечтами о лучшей жизни внуков", – подчеркнул Селик.

Гектары уже порезали "ломтиками"

ТСН.ua поинтересовался в Департаменте земельных ресурсов КГГА, планирует ли город изменять целевое назначение земли, находящейся в аренде у птицефабрики.

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Первый заместитель директора Департамента земельных ресурсов Виктор Дворников сообщил, что одним из решений Киеврады упомянутые 99 гектаров поделили.

Чиновник уверяет, что по представлению Департамента Киеврада не принимала решений по изменению целевого назначения указанных земельных участков.

Дали "добро" на реконструкцию фабрики

В Департаменте градостроительства и архитектуры ТСН.ua сообщили, что заказчику строительства ЗАО "Птицефабрика Киевская" предоставлены градостроительные условия и ограничение застройки земельного участка для корректировки проекта реконструкции с расширением зданий фабрики в части размещения новой котельной.

Планы возможной застройки птицефабрики и появления нового микрорайона в Киеве прокомментировала заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Татьяна Зайченко.

"Киевским городским советом градостроительная документация по указанным в запросе градостроительным преобразованиям не утверждалась", — подчеркнула чиновница.

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