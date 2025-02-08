У Києві може з'явитися ще один мікрорайон: що кажуть експерти та місцева влада

У Києві може з'явитися велетенський мікрорайон. В новому містечку поселиться 50 тисяч мешканців – це майже половина населення Броварів. Де можуть побудувати новий мікрорайон, що про це кажуть експерти та як відреагували у мерії – в ексклюзиві TSN.ua.

Чутки про місто у місті

Між Києвом та Броварами може з’явитися новий мікрорайон на 40-50 тисяч осіб – майже ще одне місто у місті. Збудувати велетенський мікрорайон можуть на площі в понад 99 гектарів, які у столиці орендує Київська птахофабрика.

Про наміри забудови цієї території заговорили київські активісти. Про це стало відомо після презентації транспортного моделювання Броварського проспекту від фахівців Інституту Генплану.

"Зазвичай, таке моделювання замовляють приватні забудовники, перед тим, як будувати ЖК. Для цього потрібно розробити детальний план територій (ДПТ). Щодо землі під птахофабрикою, то ця територія у чинному та проєктному Генпланах Києва мають статус "Промислової та науково-виробничої забудови". На жаль, зараз ДПТ – це така собі технологічна шпарина, через яку забудовники можуть всупереч чинному Генплану, змінювати цільове призначення. І замість промислової чи зеленої зони, проєктувати черговий ЖК. Щоб розробити такий ДПТ, потрібно виконати транспортне моделювання території. Власне Інститут Генплану, на замовлення поки що невідомої приватної компанії, виконав таке моделювання", – розповів ТСН.ua голова Ради з урбаністики Києва Віталій Селик.

Місто на 50 тисяч жителів

За словами Селика, невідомий забудовник вже замовив попередній ескізний проєкт і креслення нового ЖК. До речі, зі слів представника Інституту Генплану після транспортного моделювання, забудовник зменшив заплановану кількість будинків, але й число залишених вражає.

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"Все це може означати, що вже сьогодні якийсь невідомий забудовник планує на місці птахофабрики збудувати дуже великий ЖК. До речі, за площею він подібний до київської Русанівки або ж, як два ЖК "Комфорт Таун". Відповідно, якщо ми порівняємо ці райони, то можемо припустити, що запланований ЖК може вмістити 40-50 тисяч жителів", – зазначив Селик.

Заради прибутку змінюють все

Експерт переконаний, що цільове призначення землі для сільськогосподарського виробництва навряд чи спинить забудовника. За його словами, забудовники добре навчилися змінювати цільове призначення земельних ділянок, якщо йдеться про надвеликі прибутки.

У Києві купа таких прикладів, коли промислова земля "перетворюється" на елітний ЖК – потрібно лише рішення Київради. Або ж існує купа усіляких технологічних шпарин для цього.

"Забудовник може декларувати будівництво не житлового комплексу, а, наприклад, апартаментів. Це вважається нібито комерційним житлом, а насправді воно звичайне", – пояснив Селик.

Житлом забудовують стратегічні заводи

Віталій Селик зауважив, що навіть стратегічні заводи у Києві перетворювалися на ЖК. Наприклад, територія заводу "Арсенал" у самому центрі Києва нині активно забудовується офісами та житлом.

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Що вже казати про птахофабрику, яка не є стратегічним виробництвом. Ба більше, вона навіть дещо шкодить екології, тож можливість її перенесення за межі міста – питання часу.

"Люди, які їздять повз птахофабрику у Бровари, чи у Київ, часто відчувають неприємні "аромати" від неї. Тому я не виключаю, що з’явиться пропозиція про її винесення за межі Києва, а величезна територія вивільниться і буде забудованою", – додав експерт.

Вірогідність забудови дуже висока

На думку експерта, поява "міста у місті" дуже реальна. Адже у Києві та його передмісті все менше ділянок, де можна щось будувати.

"Досвід забудови території теплиць та садів колишнього колгоспу на Виноградарі чи дослідного Горіхового саду Національної академії наук у Феофанії – яскраве тому свідчення. Тобто, якщо у забудовника буде бажання, то новий мікрорайон на місці птахофабрики з’явиться дуже швидко – за 3-5 років. Територія віддалена від міста, тому навряд чи там будуть значні протести активістів. Можливість забудови дуже висока, якщо на це буде політична воля від столичної мерії. Бо нагадаю, що ця земля знаходиться в комунальній власності Києва, але у довготривалій оренді до 2054 року", – пояснив Селик.

Загроза транспортного колапсу

Експерт зауважує, що питання транспортного сполучення дуже складне у цьому районі. Наразі, Броварський проспект – це вулиця безперервного руху, хоча має світлофорне регулювання на поворотах на Зазим'є та на з’їзді з Броварської кільцевої. І цю проблему не вирішать передбачені Інститутом Генплану дві багаторівневі розв’язки у цих місцях.

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Затор просто переміститься до станції метро "Лівобережна". А мешканцям Броварів та Києва через будівництво цього нового ЖК доведеться заплатити по 4 мільярди гривень за нові розв’язки.

Чи є альтернатива будівництву нового мікрорайону

За словами експерта, на місці Птахофабрики можна було б збудувати бізнес-кластер з офісами та невеликими виробництвами.

"Як варіант частину території виділити для дослідницького центру чи університету. Таким, чином тут могли б працювати мешканці Броварів, Лівого берега Києва, Зазимської ОТГ. Це б допомогло врівноважити трафік у Києві та розвантажити столичний громадський транспорт. Краще зв’язати тканину Київської агломерації", – вважає Селик.

Він додає, що з огляду на потенційну трансформацію цього простору варто вже сьогодні почати серйозно думати про відродження швидкого регулярного рейкового транспорту між Києвом і Броварами.

"Це може бути, наприклад, швидкісний трамвай, який матиме розгалуження до найбільш густонаселених районів міста-супутника столиці. Його провізна здатність лише вдвічі менша за метро і цього достатньо буде для Броварів. А от різниця в ціні та швидкості будівництва та подальшої експлуатації в 6-10 разів менша. Час почати планувати місто раціональним розумом і розрахунком, а не тільки мріями про краще життя онуків", – наголосив Селик.

Гектари вже порізали "скибками"

ТСН.ua поцікавився у Департаменті земельних ресурсів КМДА, чи планує місто змінювати цільове призначення землі, яка перебуває в оренді у птахофабрики.

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Перший заступник директора Департаменту земельних ресурсів Віктор Дворніков, повідомив, що одним із рішень Київради згадані 99 гектарів поділили.Тобто наразі територія Київської птахофабрики складається з трьох ділянок, які є власністю громади Києва, але перебувають в оренді ТОВ "Птахофабрика Київська" до 2054 року.

Посадовець запевняє, що за поданням Департаменту Київрада не ухвалювала рішень щодо зміни цільового призначення вказаних земельних ділянок.

Дали "добро" на реконструкцію фабрики

У Департаменті містобудування та архітектури ТСН.ua повідомили, що замовнику будівництва ЗАТ "Птахофабрика Київська" надано містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки для коригування проєкту реконструкції з розширенням будівель фабрики в частині розміщення нової котельні.

Плани можливої забудови птахофабрики та появи у Києві нового мікрорайону прокоментувала заступниця директора Департаменту містобудування та архітектури КМДА Тетяна Зайченко.

"Київською міською радою містобудівна документація щодо зазначених у запиті містобудівних перетворень не затверджувалась", – наголосила чиновниця.

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