Як підібрати джинси під тип вашої фігури: корисні поради

Знайти ідеальні джинси — це завжди виклик, незалежно від типу фігури чи розміру. З безліччю варіантів крою, посадки та дизайнів легко розгубитися. Вибір правильного фасону не лише підкреслить ваші переваги, але й підвищить упевненість у собі.

У своїй статті видання WomanAndHome розповіло, як підібрати найкращі джинси для різних типів фігури.

Чому важливо знати власний тип фігури

Знання типу своєї фігури допомагає звузити вибір серед численних стилів джинсів і знайти ті, які ідеально пасують саме вам. Найважливіше — це комфорт і те, як ви почуваєтесь у джинсах. Виділіть час для примірки, адже купування джинсів — це не завжди швидкий процес.

Тип фігури "яблуко"

Для фігури "яблуко" характерні округлі форми у зоні живота, великий бюст і стрункі ноги. Головна задача — врівноважити пропорції та підкреслити ноги.

Рекомендації:

Вузькі джинси з середньою чи високою талією.

Джинси-буткат або кльош для створення балансу.

Еластичний денім для комфортної посадки.

Порада: носіть довгі блузки чи блейзери, які прикривають середину тулуба та робіть акцент на ногах.

Тип фігури "груша"

Жінки з грушоподібною фігурою мають округлі стегна, вузькі плечі та виражену талію. Завдання — створити баланс між верхньою та нижньою частинами тіла.

Рекомендації:

Джинси з завищеною талією, які підкреслюють талію.

Широкі штанини чи фасони буткат, які подовжують ноги.

Темні відтінки деніму (чорний, індиго) для стрункішого вигляду.

Порада: додайте структурований жакет або аксесуари у верхню частину образу для візуального балансу.

Тип фігури "пісочний годинник"

Ця фігура має чітко виражену талію та збалансовані пропорції між верхом і низом. Головна мета — підкреслити вигини та талію.

Рекомендації:

Джинси з завищеною талією, які сидять точно на талії.

Вузькі фасони чи бочкоподібні моделі для акценту на формах.

Денім із додаванням еластану для зручності.

Порада: обирайте джинси з V-подібною кокеткою на спині для кращої посадки.

Тип фігури "прямокутник"

Прямокутний тип фігури має приблизно однакові розміри талії, стегон і бюсту. Завдання — створити ілюзію вигинів.

Рекомендації:

Джинси-кльош, бойфренди чи широкі штани для додавання об’єму.

Світлий денім із декоративними елементами.

Посадка середньої чи високої талії для акценту на талії.

Порада: заправте сорочку чи блузку, щоб візуально виділити талію.

Тип фігури "трикутник"

Для цього типу характерні широкі плечі, вузькі стегна та стрункі ноги. Головна мета — додати об’єму нижній частині тіла.

Рекомендації:

Широкі штанини чи джинси-кльош для збалансування силуету.

Світлий денім або моделі з декоративними деталями.

Темний верх для візуального зменшення плечей.

Порада: додайте яскраві акценти у зоні стегон (ремені, кишені).

Як обрати джинси

Як підібрати джинси під тип вашої фігури / Фото: Credits

Як виглядати вище у джинсах:

Надавайте перевагу моделям із високою талією.

Обирайте однотонні образи у денімі для подовження силуету.

Як обрати зручні джинси:

Шукайте моделі з додаванням 2% еластану.

Перевіряйте посадку у зоні талії та стегон.

Найкращі джинси — ті, в яких вам комфортно та які підкреслюють ваш стиль. Не бійтеся експериментувати та враховуйте особливості своєї фігури. Головне — це почуття впевненості та задоволення від обраного образу. Джинси завжди будуть базовим елементом гардероба, тому виділіть час, щоб знайти свою ідеальну пару.

Ми також писали про те, як правильно сушити джинси.

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