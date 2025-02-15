Стало известно, где продвинулся враг на Донбассе

Карта боевых действий на фронте обновлена.

Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

Согласно сообщению, враг продвинулся у Зеленовки и Дачного.

Напомним, накануне DeepState сообщали о том, что ВСУ возобновили позиции в важном населенном пункте Донбасса.

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