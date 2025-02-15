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Стало известно, где продвинулся враг на Донбассе

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Стало известно, где продвинулся враг на Донбассе

Российские военные пытаются продвигаться вперед

Россияне продолжают свои атаки.

Карта боевых действий на фронте обновлена.

Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

Согласно сообщению, враг продвинулся у Зеленовки и Дачного.

Напомним, накануне DeepState сообщали о том, что ВСУ возобновили позиции в важном населенном пункте Донбасса.

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