Стало известно, где продвинулся враг на Донбассе

Россияне продолжают свои атаки.
Карта боевых действий на фронте обновлена.
Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.
Согласно сообщению, враг продвинулся у Зеленовки и Дачного.
Напомним, накануне DeepState сообщали о том, что ВСУ возобновили позиции в важном населенном пункте Донбасса.
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