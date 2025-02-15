Ракам слід гарно працювати, а Левам насолоджуватися: гороскоп за картами Таро на 15 лютого 2025 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 15 лютого 2025 року розповідає, що Овнів наповнять сили, а Ракам слід гідно працювати.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 15 лютого 2025 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Імператриця"

Сили наповнюють вас. У стосунках час розквітнути. Спробуйте насолоджуватися вихідними, забувши про роботу.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Лицар жезлів"

Сміливо рухайтеся уперед. У любові не варто робити боляче своєму партнеру чи партнерці. У робочих справах вам не бракує ентузіазму.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Шістка пентаклів"

Ви отримаєте нагороду за свою роботу. У любові сподівайтеся на більше. На роботі можете попросити премію.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Вісімка пентаклів"

Гідно працюйте та отримаєте результат. У стосунках спробуйте розв'язувати ваші проблеми разом. На роботі продовжуйте діяти у тому ж дусі.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Туз пентаклів"

Ця карта вважається найкращою серед карт Таро. У любові насолоджуйтеся тим, що маєте. Спробуйте досягнути нових висот на роботі.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Світ"

Шукайте гармонії. У стосунках ви отримаєте неймовірну насолоду. На роботі варто знайти однодумців.

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ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Королева жезлів"

Використовуйте свій розум як зброю. У стосунках може бути боляче. А на роботі будуть озвучувати старі образи.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Паж мечів"

Дійте активно. У стосунках виникатимуть конфлікти. На роботі очікуйте нових викликів.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "П'ятірка пентаклів"

Очікуйте нових випробувань. У стосунках почніть заощаджувати. На роботі шукайте нові фінансові починання.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Сімка кубків"

Не женіться за всім відразу. У стосунках вдумливо обирайте щось одне. У русі кар'єрними сходами не варто зупинятися.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Закохані"

У русі одне до одного сподівайтеся на краще. Розчиніться у любові. На роботі потрібно буде знайти хороших колег.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Четвірка мечів"

Потрібно перепочити. У стосунках шукайте спокою. На роботі вирушайте у відпустку.

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