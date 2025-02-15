Папа Римський потрапив до лікарні

Папа Римський Франциск 14 лютого був госпіталізований до лікарні.

Про це інформує пресслужба Ватикану. Понтифік, у якого була легка температура, розпочав медикаментозну терапію. У пресслужбі додають, що Папа — у хорошому настрої та прочитав кілька газет.

Через загострення свого бронхіту останніми днями Папа Римський пройшов спеціалізовані тести та розпочав госпітальну фармакологічну терапію. Перші проведені тести демонструють інфекцію дихальних шляхів.

Клінічний стан Папи "задовільний", у нього легка лихоманка.

Нагадаємо, нещодавно Папа Римський несподівано упав у своїй резиденції у Ватикані, а раніше він перервав проповідь через проблеми зі здоров'ям.

Читайте також: