Папа Римский попал в больницу

Папа Римский Франциск 14 февраля был госпитализирован в больницу.

Об этом информирует прессслужба Ватикана. Понтифик, у которого была легкая температура, приступил к медикаментозной терапии. В пресс-службе добавляют, что Папа — в хорошем настроении и прочитал несколько газет.

Из-за обострения своего бронхита в последние дни Папа Римский прошел специализированные тесты и приступил к госпитальной фармакологической терапии. Первые проведённые тесты демонстрируют инфекцию дыхательных путей.

Клиническое состояние Папы "удовлетворительное", у него легкая лихорадка.

Напомним, недавно Папа Римский неожиданно упал в своей резиденции в Ватикане, а ранее он прервал проповедь из-за проблем со здоровьем.

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