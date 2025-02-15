Папа Римский попал в больницу

Понтифик загремел в лечебное учреждение из-за инфекции дыхательных путей.
Папа Римский Франциск 14 февраля был госпитализирован в больницу.
Об этом информирует прессслужба Ватикана. Понтифик, у которого была легкая температура, приступил к медикаментозной терапии. В пресс-службе добавляют, что Папа — в хорошем настроении и прочитал несколько газет.
Из-за обострения своего бронхита в последние дни Папа Римский прошел специализированные тесты и приступил к госпитальной фармакологической терапии. Первые проведённые тесты демонстрируют инфекцию дыхательных путей.
Клиническое состояние Папы "удовлетворительное", у него легкая лихорадка.
Напомним, недавно Папа Римский неожиданно упал в своей резиденции в Ватикане, а ранее он прервал проповедь из-за проблем со здоровьем.
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