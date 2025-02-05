Беринчик – Дэвис: где и когда смотреть бой за звание чемпиона мира

Поединок состоится в ночь на 15 февраля в Нью-Йорке.

В ночь на 15 февраля состоится бой за звание чемпиона мира по версии WBO в легком весе, в котором действующий обладатель титула украинец Денис Беринчик выйдет в ринг против американца Кейшона Дэвиса.

Вечер бокса от престижной компании Top Rank примет легендарная арена "Madison Square Garden" в Нью-Йорке (США).

Для Дениса это будет первая защита титула WBO в легком весе, который он завоевал в мае 2024 года, раздельным решением судей одолев мексиканца Эмануэля Наваррете.

Где смотреть бой Беринчик – Дэвис

В Украине поединок Беринчик – Дэвис будет эксклюзивно транслировать медиасервис MEGOGO.

Главный бой и весь файткард вечера бокса можно будет посмотреть по подпискам "Легкая", "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL".

Трансляция будет доступна в подразделе "Единоборства" в разделе "Спорт", на канале "MEGOGO Гонг", а также на отдельном поп-ап канале в разделе "Телевидение", который появится на сервисе в день события.

В послужном списке 36-летнего Беринчика 19 побед (9 – нокаутом) в 19 поединках на профессиональном ринге. Он является серебряным призером Олимпийских игр-2012 в Лондоне.

В активе 25-летнего Кейшона 12 побед (8 – нокаутом) и ни одного поражения. Он является серебряным призером Олимпийских игр-2020 в Токио и владеет поясом WBO Intercontinental в легком весе.

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