Берінчик – Девіс: де та коли дивитися бій за звання чемпіона світу

Поєдинок відбудеться у ніч проти 15 лютого в Нью-Йорку.

У ніч проти 15 лютого відбудеться бій за звання чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі, в якому чинний володар титулу українець Денис Берінчик вийде в ринг проти американця Кейшона Девіса.

Вечір боксу від престижної компанії Top Rank прийматиме легендарна арена "Madison Square Garden" у Нью-Йорку (США).

Для Дениса це буде перший захист титулу WBO в легкій вазі, який він здобув у травні 2024 року, роздільним рішенням суддів здолавши мексиканця Емануеля Наваррете.

Де дивитися бій Берінчик – Девіс

В Україні поєдинок Берінчик – Девіс ексклюзивно транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

Головний бій та весь файткард вечора боксу можна буде подивитися за передплатами "Легка", "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" і "MEGOPACK XL".

Трансляція буде доступна в підрозділі "Єдиноборства" в розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Гонг", а також на окремому поп-ап каналі в розділі "Телебачення", який з'явиться на сервісі в день події.

У послужному списку 36-річного Берінчика 19 перемог (9 – нокаутом) у 19 поєдинках на професійному рингу. Він є срібним призером Олімпійських ігор-2012 у Лондоні.

В активі 25-річного Кейшона 12 перемог (8 – нокаутом) та жодної поразки. Він є срібним призером Олімпійських ігор-2020 у Токіо та володіє поясом WBO Intercontinental у легкій вазі.

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