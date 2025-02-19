Зеленський спростував слова Трампа про 4% свого рейтингу

Москва поширює фейки про його рейтинг, а Трамп, на жаль, став частиною цього дезінформаційного простору.

Дані про низьку підтримку українцями голови держави країни, які навів президент США Дональд Трамп, є неправдивими та мають російське джерело.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський на брифінгу журналістам у Києві.

"Раз вже говоримо про 4%, ми бачили цю дезінформацію, ми розуміємо, що вона йде від Росії. Ми розуміємо це і у нас є докази, що ці цифри обговорюються між Америкою і Росією. Тобто, на жаль, президент Трамп з великою повагою до нього, як до лідера народу, який ми дуже поважаємо, американського народу, який нас постійно підтримує, на жаль, живе в цьому дезінформаційному просторі", - сказав голова держави.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що довіра до президента України Володимира Зеленського в Україні зростає – більше половини громадян підтримують президента. Тим часом Дональд Трамп раніше ставив під сумнів його популярність. У лютому 2025 року рівень довіри до президента Зеленського зріс до 57%, порівняно з 52% у грудні 2024 року. Рівень недовіри знизився до 37%, що дає баланс довіри-недовіри +20%, на 7 пунктів вищий за грудневий показник.

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