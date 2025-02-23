День ангела 23 лютого: кого та як вітати з іменинами

23 лютого 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 23 лютого

23 лютого 2025 року привітайте з іменинами Дем'яна, Івана, Михайла, Миколу, Олександра, Олексія, Сергія.

Дем'ян — латинське походження, означає "присвячений Дамії". В дитинстві делікатний, спокійний. В дорослому віці стає практичним, красномовним, добродушним.

Іван — давньоіудейське ім'я, перекладається як "милість Божа". В дитинстві легкий, бачить в усьому красу. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

Михайло — давньоєврейське коріння, тлумачиться як "хто як Бог". В дитинстві рідко бешкетує, вихований. В дорослому віці стає вимогливим, за ним відчуваєш себе як за стіною.

Микола — давньогрецьке походження, означає "переможець народів". В дитинстві спокійний, ввічливий. В дорослому віці стає дружелюбним, інколи гордовитим.

Олександр — давньогрецьке ім'я, перекладається як "захисник". В дитинстві наполегливий, цілеспрямований. В дорослому віці стає хорошим сім'янином, вміє підтримати.

Олексій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "помічник". В дитинстві ініціативний, працьовитий. В дорослому віці стає витонченим, вміє бачити красу в усьому.

Сергій — латинське походження, означає "знатний". В дитинстві м'який, доброзичливий. В дорослому віці стає більш впевненим у собі, завжди оточений увагою жінок.

День ангела 23 лютого — душевні привітання в прозі

День ангела 23 лютого — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від негараздів і спрямовує на світлий шлях. Нехай у твоєму житті буде багато радості, гармонії та любові, а доля дарує щасливі миті кожного дня!

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З Днем ангела! Бажаю тобі миру в серці, гармонії в душі та натхнення в кожному дні. Нехай твій ангел-охоронець завжди веде тебе дорогою добра, а життя наповнюється теплом, щирістю та світлом любові!

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В цей особливий день хочу побажати тобі щастя, здоров’я та благополуччя. Нехай твій ангел-охоронець завжди допомагає тобі робити правильний вибір, захищає від усіх негараздів і наповнює життя світлом і радістю!

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З Днем ангела! Нехай твоє життя буде сповнене любові, радості та приємних несподіванок. Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди підтримував тебе, допомагав у важливих справах і захищав від усього злого.

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В цей святковий день бажаю тобі світла, добра і гармонії! Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч, допомагаючи долати труднощі та здійснювати мрії. Нехай у твоєму житті буде багато приємних моментів, вірних друзів і щирої любові!

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