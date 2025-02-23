Враг атакует Киев ударными БпЛА: в столице раздаются взрывы

Российские захватчики в ночь на 23 февраля атакуют Киев ударными беспилотниками.

Об этом сообщил глава столицы Виталий Кличко.

"Обломки вражеского БпЛА обнаружили на территории Национального ботанического сада имени Н. Гришко. На Оболони работают силы ПВО. Атака враждебных БпЛА на столицу продолжается. В Голосеевском районе пожар в частном доме в результате падения обломков", — говорится в сообщении.

Кроме того, он сообщил, что экстренные службы работают на месте падения обломков беспилотников.

В свою очередь начальник КМВА Тимур Ткаченко сообщил, что в Дарницком районе Киева в результате падения обломков БПЛА возник пожар, а также поврежден частный дом и автомобили.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 23 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что при атаке российских беспилотников на Киев поздно вечером в субботу, 22 февраля, обломки вражеского дрона упали в Печерском районе столицы.

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