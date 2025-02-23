Ворог атакує Київ ударними БпЛА: у столиці лунають вибухи

Російські загарбники в ніч проти 23 лютого атакують Київ ударними безпілотниками.

Про це повідомив очільник столиці Віталій Кличко.

"Уламки ворожого БпЛА виявили на території Національного ботанічного саду імені М. Гришка. На Оболоні працюють сили ППО. Атака ворожих БпЛА на столицю триває. У Голосіївському районі пожежа в приватному будинку внаслідок падіння уламків", - йдеться у повідомленні.

Крім того, він повідомив, що екстрені служби працюють на місці падіння уламків безпілотників.

В свою чергу начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що у Дарницькому районі Києва в результаті падіння уламків БпЛА виникла пожежа, а також пошкоджено приватний будинок та автомобілі.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 23 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що під час атаки російських безпілотників на Київ пізно увечері в суботу, 22 лютого, уламки ворожого дрона упали у Печерському районі столиці.

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