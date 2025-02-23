Ворожі безпілотники атакують Україну: напрямок руху

Україну в ніч проти 23 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, сходу та півдня.

БпЛА на Сумщині, курс - західний/південно-західний;

БпЛА на Чернігівщині, курс - західний/південно-західний;

БпЛА на Запоріжжі, курс - північний/північно-західний/північно-східний;

БпЛА на Дніпропетровщині, курс - північно-східний/північно-західний;

БпЛА на південному сході Київщини, курс - північно-західний/південно-західний;

БпЛА на межі Полтавщини, Сумщини, Чернігівщини, Дніпропетровщини, курс - західний;

БпЛА в центральній частині та на заході Черкащини, курс - західний/південно-західний;

БпЛА на сході та південному заході Харківщини, курс - західний/південний/південно-західний;

БпЛА на північному заході Херсонщини, курс - північно-західний;

БпЛА на південному сході Кіровоградщині, курс - північно--західний.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч війська РФ вдарили дронами і балістичними ракетами.

Ми раніше інформували, що росіяни другу ніч поспіль атакують Одесу "Шахедами".

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