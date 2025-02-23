Ворожі безпілотники атакують Україну: напрямок руху

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 23 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, сходу та півдня.
- БпЛА на Сумщині, курс - західний/південно-західний;
- БпЛА на Чернігівщині, курс - західний/південно-західний;
- БпЛА на Запоріжжі, курс - північний/північно-західний/північно-східний;
- БпЛА на Дніпропетровщині, курс - північно-східний/північно-західний;
- БпЛА на південному сході Київщини, курс - північно-західний/південно-західний;
- БпЛА на межі Полтавщини, Сумщини, Чернігівщини, Дніпропетровщини, курс - західний;
- БпЛА в центральній частині та на заході Черкащини, курс - західний/південно-західний;
- БпЛА на сході та південному заході Харківщини, курс - західний/південний/південно-західний;
- БпЛА на північному заході Херсонщини, курс - північно-західний;
- БпЛА на південному сході Кіровоградщині, курс - північно--західний.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч війська РФ вдарили дронами і балістичними ракетами.
Ми раніше інформували, що росіяни другу ніч поспіль атакують Одесу "Шахедами".
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