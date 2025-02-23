Вночі безпілотники атакували Запоріжжя — ОВА

В результаті атаки у приватному секторі сталося займання.
Російські загарбники в ніч проти 23 лютого атакували ударними безпілотниками Запоріжжя.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров.
Він заявив, що в результаті атаки у приватному секторі сталося займання.
"Сталося займання у приватному секторі. Пошкоджені вікна у кількох багатоповерхівках", - йдеться у повідомленні.
Екстрені служби виїхали на місце.
"Через ворожий обстріл Запоріжжя дістала поранення 53-річна жінка. Медики надають їй допомогу", - додав голова ОВА.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 23 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що під час атаки російських безпілотників на Київ пізно увечері в суботу, 22 лютого, уламки ворожого дрона упали у Печерському районі столиці.
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