План миру: ЄС готується до розміщення військ в Україні - WSJ

Деталі можливого розміщення миротворців ще обговорюватимуться, адже реалізація такого плану залежить від політичних домовленостей та рівня підтримки з боку США.

Франція та Велика Британія розробляють план розміщення до 30 тисяч європейських миротворців в Україні, якщо буде досягнуто угоди про припинення вогню.

Про це пише The Wall Street Journal, посилаючись на власні джерела.

Проте США не відправлятимуть свої війська, але можуть надати підтримку для захисту європейських контингентів. За словами чиновників, Вашингтон може використати системи протиповітряної оборони (ППО) в сусідніх країнах, щоб прикрити територію України, а також забезпечити європейські сили додатковими засобами ППО.

Крім того, Військово-повітряні сили США (ВПС США), які базуються за межами України, повинні бути готові до реагування в разі загрози європейським військам.

Колишній головнокомандувач армії США Бен Ходжес висловив сумніви щодо ефективності такого плану. На його думку, розміщення британських і французьких військ у Центральній та Західній Україні не зупинить Росію від атак, хоча може ускладнити її можливості завдавати ударів по цих містах.

Нагадаємо, європейські миротворці можуть бути розміщені в Полтаві, Кривому Розі та Дніпрі.

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