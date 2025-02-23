План мира: ЕС готовится к размещению войск в Украине — WSJ

Детали возможного размещения миротворцев будут еще обсуждаться, ведь реализация такого плана зависит от политических договоренностей и уровня поддержки со стороны США.

Франция и Великобритания разрабатывают план размещения до 30 тысяч европейских миротворцев в Украине, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники.

Тем не менее, США не будут отправлять свои войска, но могут оказать поддержку для защиты европейских контингентов. По словам чиновников, Вашингтон может использовать системы противовоздушной обороны (ПВО) в соседних странах, чтобы прикрыть территорию Украины, а также обеспечить европейские силы дополнительными средствами ПВО.

Кроме того, базирующиеся за пределами Украины Военно-воздушные силы США (ВВС США) должны быть готовы к реагированию в случае угрозы европейским войскам.

Бывший главнокомандующий армией США Бен Ходжес выразил сомнения в эффективности такого плана. По его мнению, размещение британских и французских войск в Центральной и Западной Украине не остановит Россию от атак, хотя может усложнить ее возможности наносить удары по этим городам.

Напомним, европейские миротворцы могут быть размещены в Полтаве, Кривом Роге и Днепре.

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