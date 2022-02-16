Привітання з Масницею 2022: картинки, листівки, проза, вірші та прикольні смс

З 28 лютого по 6 березня 2022 року українці святкують Масницю. Це свято є своєрідним прощанням з зимою і закликанням весни. ТСН.ua підготував для вас привітання з Масницею у віршах, прозі, картинках і смс.
Привітання з Масницею: в прозі
Масниця – світле і тепле свято, сила якого здатна творити чудеса! Нехай в цей день всі печалі, всі негаразди назавжди підуть з вашого будинку, бажаю, щоб ваше життя було таким же теплим, таким же солодким, як сьогоднішні млинці!
***
Вітаю з Масницею! Нехай доля завжди умаслює і береже тебе. Нехай твоє життя буде яскравим і солодким, як мед, любов – гарячою, як свіжоспечений млинець, а матеріальний добробут – жирним, як домашня сметанка.
***
Будь-яке свято в нашому житті - це бенкет душі. А Масниця свято особливе, це свято обжерливості. Звичаєм дозволялося в цей час їсти до гикавки, пити до хрипу, співати до втрати голосу, танцювати до упаду. Порадіємо Масниці, млинців і милим гостям!
***
Вітаю з Масницею. Бажаю, щоб жоден млинець в житті не був комом, щоб зима завершила своє торжество і пустила в серце квітучу та ніжну весну. Бажаю жити, катаючись сиром в маслі, бажаю добрих друзів і справжнього щастя.
***
Масниця. Хороше це стародавнє слов'янське свято - проводи зими - зі столами, які ламаються від млинців та інших страв і пиття. У ці дні слов'янська душа - людина гуляє щосили. Я бажаю, щоб у вас Масниця пройшла як по маслу. Зі щедрою веселою Масницею!
***
Гряде Великий піст, так нехай же веселощів Масниці запам'ятаються до наступних святок, а смачні святкові страви стануть завершенням різдвяних і новорічних застіль. З Масницею всіх!
***
Вітаю Вас з Масницею! Нехай минула зима забере з собою все, що могло змусити плакати і переживати, а весна буйним цвітом і теплим вітром принесе у Ваші будні світло, добро і удачу!
***
Бажаємо вам на Масницю щастя та радісних клопотів. Нехай в душі оселиться весна, а очі сяють теплом і веселощами. Бажаємо, щоб ваше життя йшло як по маслу, було легке і насичене цікавими моментами. З святами вас!
***
Вітаємо з Масницею! Вітаємо з весною, з яскравим сонечком, чистим небом, з народним гулянням і веселощами! Нехай у ці дні і цілий рік у вашій душі цвіте і пахне весна! Нехай навколишній світ буде добрим і сонячним, нехай у вас з’являться нові друзі, а старі стануть ще ближче і рідніше! Любові вам і взаєморозуміння, веселих свят і успішних буднів, краси й теплоти у стосунках, радості буття і столів,які ламаються від страв!
***
У ці дні ми проводжаємо зиму, а з нею всі неприємності та негаразди! На порозі весни, в саме смачне свято, хочеться побажати оновлення і веселих днів, щедрого столу, гостиного будинку, достатку. Хай сонце світить яскравіше, нехай біди пройдуть повз, а в серці назавжди оселиться щастя та добро. З Масницею!
Привітання з Масницею: у віршах
Як на масному тижні
З печі млинці летіли!
З пилу, з жару, з печі,
Всі рум’яні, гарячі!
Масниця, пригощай!
Всім млині подавай.
З пилу, з жару — розбирайте!
Похвалить не забувайте.
***
Весь народ веселий, радий,
Бо сьогодні свято,
Дочекались Масниці
Хлопці та дівчата.
Буде в нас гірка горілка
І млинці з сметаной,
Щоб як пити - то не гірко,
Їсти - в роті тане!
***
Нехай приходить в дім достаток
З ароматами млинців,
Нехай наповнить серце радість,
І любов палає знов,
Нехай підуть від вас тривоги,
Смуток розтане, немов сніг,
Масниця нехай подарує
Вам здоров’я, бадьорість, сміх!
***
Масниця до нас прийшла,
Значить, скоро вже весна.
Веселись, гуляй, народ:
Пісні, танці, хоровод!
Всім бажаю я достатку,
Щоб жилося вам дуже солодко,
І млинців побільше з маслом,
Щоб життя було прекрасним!
***
З Масницею привітаю,
Смачних млинців бажаю:
З лососиною, з осетром,
З трюфелями і з медком.
Щастя вам, у справах успіху,
Радості, веселощів, сміху,
Прибуткових ідей красивих,
Креативу, позитиву,
Дуже міцного здоров’я,
Віри і надій з любов’ю.
***
Масниця до нас прийшла,
І радість принесла!
Всім бажаю нагулятися,
Смачних млинців наїдатися!
Будемо пісні співати, танцювати,
Щоб ще щасливіше стати,
Щоб у кожен дім добро
Разом зі святом прийшло!
***
Масниця, Масниця!
Немов сонце котиться.
Ми так довго чекали весну
І втомилися від холодів.
Значить, будемо наїдатися,
Будемо сили набиратися!
Ніби теплі млинці,
Всі рум’яні, веселі!
У цю святкову пору
На рік запасем запалу!
***
Проводжаючи зиму, хай багаття горить.
Про весну, що поспішає в гості, каже.
Тут звучить гулянь шум і гучний сміх,
Дарують пісні тут всім і пригощають всіх.
Розступися швидше, весь чесний народ,
А дівиці нехай стануть в хоровод.
Веселіше забави, голосніше бубонці!
По зимі холодній віддзвонили ви.
Червона весна поспішає — дай дорогу їй.
Струмочки нехай дзвінкі зажурчат скоріш.
Пригощаючись млинчиком, танцюйте веселіш!
***
Настають проводи зими.
На Масницю печуть млинці.
Хочеться весни, її тепла,
Хочеться усмішок і добра.
Нехай від вас йдуть холода,
Нехай розтануть горе і біда,
Нехай веселощі постукають в дім
І надовго приживутьcя в нім.
***
Свято смачного млинця,
Наближається весна!
Принесе нехай за собою,
В дім достаток і спокій…
Позитив і дзвінкий сміх
І здоров’я і успіх.
Галасливий бенкет, млинці і солодкість,
У кожному домі тільки радість.
Привітання з Масницею: в смс
З Масницею вітаю
І достатку вам бажаю,
І у хаті, і на дворі,
І у золоті і в сріблі!
***
Ти на Масницю їж,
Ти на Масницю пий —
Щоб весело жилося,
Щоб хотілося і моглося!
***
Масниця до нас прийшла,
Радість людям принесла,
Ну а ми прийдемо з млинцями,
Зустріти свято разом з вами!
***
Бажаю Вам за стіл сісти,
Млинців з ікорочкой поїсти,
Спалити бабу, зиму проводити,
Мене в прощений день простити.
***
Масниця прийшла
Всі негаразди і печалі прогнала.
У день прощення неділі
Я за все прошу вибачення.
***
Масниця дзвінка,
Славишься млинцями,
І народ гуляє,
Зиму проводжає.
Набридли довгі
Зимові деньки,
Та весні дорогу
Приготуємо ми.
***
Пахне свіжими млинцями, пташки за вікном співають,
Набридли холоди всім, дружно Масницю чекають.
Буде багато страв, пісні заспівають,
Ну, а після завершення — опудало спалять.
Попрощалися ми з зимою, зустріли весну!
Сонечко нехай золоте дарує теплоту.
***
Вибачай, зима! Весна підходить!
Частинку сонця ми беремо —
На честь пробудження природи
Млинців весняних напечемо!
***
З Масницею вас вітаю!
Смачного свята бажаю.
Нехай родина процвітає,
І бід ніколи не зустрічає.
***
З Масницею щедрою вітаю я!
Нехай щасливою буде доля твоя –
Яскравою, теплою, радісною завжди.
Зиму ж проженемо! Геть усі холоди!