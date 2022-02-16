Привітання з Масницею 2022: картинки, листівки, проза, вірші та прикольні смс

З 28 лютого по 6 березня 2022 року українці святкують Масницю. Це свято є своєрідним прощанням з зимою і закликанням весни. ТСН.ua підготував для вас привітання з Масницею у віршах, прозі, картинках і смс.

Привітання з Масницею: в прозі

Масниця – світле і тепле свято, сила якого здатна творити чудеса! Нехай в цей день всі печалі, всі негаразди назавжди підуть з вашого будинку, бажаю, щоб ваше життя було таким же теплим, таким же солодким, як сьогоднішні млинці!

Привітання з Масницею

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Вітаю з Масницею! Нехай доля завжди умаслює і береже тебе. Нехай твоє життя буде яскравим і солодким, як мед, любов – гарячою, як свіжоспечений млинець, а матеріальний добробут – жирним, як домашня сметанка.

Привітання з Масницею

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Будь-яке свято в нашому житті - це бенкет душі. А Масниця свято особливе, це свято обжерливості. Звичаєм дозволялося в цей час їсти до гикавки, пити до хрипу, співати до втрати голосу, танцювати до упаду. Порадіємо Масниці, млинців і милим гостям!

Привітання з Масницею

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Вітаю з Масницею. Бажаю, щоб жоден млинець в житті не був комом, щоб зима завершила своє торжество і пустила в серце квітучу та ніжну весну. Бажаю жити, катаючись сиром в маслі, бажаю добрих друзів і справжнього щастя.

Привітання з Масницею

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Масниця. Хороше це стародавнє слов'янське свято - проводи зими - зі столами, які ламаються від млинців та інших страв і пиття. У ці дні слов'янська душа - людина гуляє щосили. Я бажаю, щоб у вас Масниця пройшла як по маслу. Зі щедрою веселою Масницею!

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Гряде Великий піст, так нехай же веселощів Масниці запам'ятаються до наступних святок, а смачні святкові страви стануть завершенням різдвяних і новорічних застіль. З Масницею всіх!

Привітання з Масницею

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Вітаю Вас з Масницею! Нехай минула зима забере з собою все, що могло змусити плакати і переживати, а весна буйним цвітом і теплим вітром принесе у Ваші будні світло, добро і удачу!

Привітання з Масницею

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Бажаємо вам на Масницю щастя та радісних клопотів. Нехай в душі оселиться весна, а очі сяють теплом і веселощами. Бажаємо, щоб ваше життя йшло як по маслу, було легке і насичене цікавими моментами. З святами вас!

Привітання з Масницею

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Вітаємо з Масницею! Вітаємо з весною, з яскравим сонечком, чистим небом, з народним гулянням і веселощами! Нехай у ці дні і цілий рік у вашій душі цвіте і пахне весна! Нехай навколишній світ буде добрим і сонячним, нехай у вас з’являться нові друзі, а старі стануть ще ближче і рідніше! Любові вам і взаєморозуміння, веселих свят і успішних буднів, краси й теплоти у стосунках, радості буття і столів,які ламаються від страв!

Привітання з Масницею

***

У ці дні ми проводжаємо зиму, а з нею всі неприємності та негаразди! На порозі весни, в саме смачне свято, хочеться побажати оновлення і веселих днів, щедрого столу, гостиного будинку, достатку. Хай сонце світить яскравіше, нехай біди пройдуть повз, а в серці назавжди оселиться щастя та добро. З Масницею!

Привітання з Масницею: у віршах

Як на масному тижні

З печі млинці летіли!

З пилу, з жару, з печі,

Всі рум’яні, гарячі!

Масниця, пригощай!

Всім млині подавай.

З пилу, з жару — розбирайте!

Похвалить не забувайте.​​​​​​​

Привітання з Масницею

***

Весь народ веселий, радий,

Бо сьогодні свято,

Дочекались Масниці

Хлопці та дівчата.

Буде в нас гірка горілка

І млинці з сметаной,

Щоб як пити - то не гірко,

Їсти - в роті тане!

Привітання з Масницею

***

Нехай приходить в дім достаток

З ароматами млинців,

Нехай наповнить серце радість,

І любов палає знов,

Нехай підуть від вас тривоги,

Смуток розтане, немов сніг,

Масниця нехай подарує

Вам здоров’я, бадьорість, сміх!

Привітання з Масницею

***

Масниця до нас прийшла,

Значить, скоро вже весна.

Веселись, гуляй, народ:

Пісні, танці, хоровод!

Всім бажаю я достатку,

Щоб жилося вам дуже солодко,

І млинців побільше з маслом,

Щоб життя було прекрасним!

Привітання з Масницею

***

З Масницею привітаю,

Смачних млинців бажаю:

З лососиною, з осетром,

З трюфелями і з медком.

Щастя вам, у справах успіху,

Радості, веселощів, сміху,

Прибуткових ідей красивих,

Креативу, позитиву,

Дуже міцного здоров’я,

Віри і надій з любов’ю.

***

Масниця до нас прийшла,

І радість принесла!

Всім бажаю нагулятися,

Смачних млинців наїдатися!

Будемо пісні співати, танцювати,

Щоб ще щасливіше стати,

Щоб у кожен дім добро

Разом зі святом прийшло!

Привітання з Масницею

***

Масниця, Масниця!

Немов сонце котиться.

Ми так довго чекали весну

І втомилися від холодів.

Значить, будемо наїдатися,

Будемо сили набиратися!

Ніби теплі млинці,

Всі рум’яні, веселі!

У цю святкову пору

На рік запасем запалу!

Привітання з Масницею

***

Проводжаючи зиму, хай багаття горить.

Про весну, що поспішає в гості, каже.

Тут звучить гулянь шум і гучний сміх,

Дарують пісні тут всім і пригощають всіх.

Розступися швидше, весь чесний народ,

А дівиці нехай стануть в хоровод.

Веселіше забави, голосніше бубонці!

По зимі холодній віддзвонили ви.

Червона весна поспішає — дай дорогу їй.

Струмочки нехай дзвінкі зажурчат скоріш.

Пригощаючись млинчиком, танцюйте веселіш!

Привітання з Масницею

***

Настають проводи зими.

На Масницю печуть млинці.

Хочеться весни, її тепла,

Хочеться усмішок і добра.

Нехай від вас йдуть холода,

Нехай розтануть горе і біда,

Нехай веселощі постукають в дім

І надовго приживутьcя в нім.

Привітання з Масницею

***

Свято смачного млинця,

Наближається весна!

Принесе нехай за собою,

В дім достаток і спокій…

Позитив і дзвінкий сміх

І здоров’я і успіх.

Галасливий бенкет, млинці і солодкість,

У кожному домі тільки радість.

Привітання з Масницею: в смс

З Масницею вітаю

І достатку вам бажаю,

І у хаті, і на дворі,

І у золоті і в сріблі!​​​​​​​

Привітання з Масницею

***

Ти на Масницю їж,

Ти на Масницю пий —

Щоб весело жилося,

Щоб хотілося і моглося!

Привітання з Масницею

***

Масниця до нас прийшла,

Радість людям принесла,

Ну а ми прийдемо з млинцями,

Зустріти свято разом з вами!

Привітання з Масницею

***

Бажаю Вам за стіл сісти,

Млинців з ікорочкой поїсти,

Спалити бабу, зиму проводити,

Мене в прощений день простити.​​​​​​​

Привітання з Масницею / pixabay.com

***

Масниця прийшла

Всі негаразди і печалі прогнала.

У день прощення неділі

Я за все прошу вибачення.

***

Масниця дзвінка,

Славишься млинцями,

І народ гуляє,

Зиму проводжає.





Набридли довгі

Зимові деньки,

Та весні дорогу

Приготуємо ми.

Привітання з Масницею

***

Пахне свіжими млинцями, пташки за вікном співають,

Набридли холоди всім, дружно Масницю чекають.

Буде багато страв, пісні заспівають,

Ну, а після завершення — опудало спалять.

Попрощалися ми з зимою, зустріли весну!

Сонечко нехай золоте дарує теплоту.

Привітання з Масницею

***

Вибачай, зима! Весна підходить!

Частинку сонця ми беремо —

На честь пробудження природи

Млинців весняних напечемо!

Привітання з Масницею

***

З Масницею вас вітаю!

Смачного свята бажаю.

Нехай родина процвітає,

І бід ніколи не зустрічає.

Привітання з Масницею

***

З Масницею щедрою вітаю я!

Нехай щасливою буде доля твоя –

Яскравою, теплою, радісною завжди.

Зиму ж проженемо! Геть усі холоди!