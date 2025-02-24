День ангела 24 лютого: кого та як вітати з іменинами

24 лютого 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 24 лютого

24 лютого 2025 року привітайте з іменинами Івана, Іларіона.

Іван — давньоіудейське ім'я, перекладається як "милість Божа". В дитинстві спокійний, добродушний, безкорисливий. В дорослому віці стає товариським, цінує дружбу, інколи може бути наївним.

Іларіон — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "веселий". В дитинстві дуже товариський, завжди знаходить спільну мову з дітьми. В дорослому віці стає інтелігентним, чутливим, щоб досягти успіху повинен показати твердість характеру.

День ангела 24 лютого — душевні привітання в прозі

День ангела 24 лютого — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди оберігає від негараздів, веде світлими шляхами та дарує душевну гармонію. Бажаю добробуту, радості й здійснення найзаповітніших мрій!

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З Днем Ангела! Нехай твій покровитель завжди буде поруч, підказуючи правильний шлях і захищаючи від усього недоброго. Бажаю миру в серці, сили духу та безмежного щастя!

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Вітаю зі святом! Нехай твій Ангел-Охоронець дарує тобі світло, любов і натхнення. Бажаю, щоб у твоєму житті завжди було місце для радості, тепла та здійснення мрій!

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З Днем Ангела! Нехай твій небесний покровитель огортає тебе своїм крилом, даруючи захист, благодать і щасливу долю. Бажаю світлих думок, щирих почуттів і гармонії в усьому!

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В цей особливий день бажаю, щоб твій Ангел завжди вів тебе дорогою добра, мудрості та любові. Нехай у твоєму житті буде більше щасливих моментів, справжніх друзів і яскравих подій!

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