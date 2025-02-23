Стали відомі наслідки ворожої атаки на Одещину (фото)

Пошкоджено будівлю, але завдяки швидким діям рятувальників вогонь не поширився.

Ввечері 22 лютого російські військові в черговий раз атакували Одеську область безпілотниками.

Про це повідомили у ДСНС Одеської області.

"Троє людей постраждали через російську атаку БпЛА на Одещині", - йдеться у повідомленні.

За інформацією рятувальників, у результаті обстрілу пошкоджено будівлю, виникла пожежа. Завдяки оперативній реакції ДСНС, загоряння було ліквідовано, і вогонь не встиг поширитися далі.

Наслідки ворожої атаки на Одещину 22 лютого

Наслідки ворожої атаки на Одещину 22 лютого

Наслідки ворожої атаки на Одещину 22 лютого

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ніч проти 23 лютого Київська область опинилася під ударами ворожих безпілотників. Жертв серед мирних жителів немає

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