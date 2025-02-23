Стали відомі наслідки ворожої атаки на Одещину (фото)

Пошкоджено будівлю, але завдяки швидким діям рятувальників вогонь не поширився.
Ввечері 22 лютого російські військові в черговий раз атакували Одеську область безпілотниками.
Про це повідомили у ДСНС Одеської області.
"Троє людей постраждали через російську атаку БпЛА на Одещині", - йдеться у повідомленні.
За інформацією рятувальників, у результаті обстрілу пошкоджено будівлю, виникла пожежа. Завдяки оперативній реакції ДСНС, загоряння було ліквідовано, і вогонь не встиг поширитися далі.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ніч проти 23 лютого Київська область опинилася під ударами ворожих безпілотників. Жертв серед мирних жителів немає
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