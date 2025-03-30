Підлітки-смертники на службі ФСБ: як Росія вербує українських дітей

Завербовані підлітки на службі у ФСБ

Реклама

Російська ФСБ настільки знахабніла, що шукає собі агентів просто у львівських трамваях. Там з’явились плакати із QR-кодами, що ведуть на телеграм-канали, які закликають до вчинення диверсій. Просто біля вхідних дверей і кабіни водія висів код на банері і напис: «Не сумнівайся, переходь і здійсни свої мрії».

Постери швидко зняли. Хто наклеїв — з’ясовують. Але, схоже, ця справа — лише епізод гігантської загрози, яку намагається зупинити Служба безпеки України. У Росії створили цілий департамент, візитівкою якого стало перетворення наших дітей на живі бомби. Кореспондентка ТСН.Тижня Оксана Радіонова дістала змогу глянути в очі тим, хто вчинив низку вибухів в українських містах. Найстрашніше — це вже вибиті очі завербованих росіянами, а потім ними же підірваних дітей.

Івано-Франківськ

11 березня Івано-Франківськ здригнувся від двох вибухів. Теракт там здійснили російські спецслужби, завербувавши двох неповнолітніх. А потім дистанційно підірвали найманців.

Реклама

На цьому відео завербовані підлітки. До теракту! Живі та здорові. Одному 15-ть, іншому 17-ть років. Обоє з Франківська, студенти коледжів. Дистанційно, без жодних попередніх зустрічей куратор ФСБ на ім’я Сєргєй завербував їх через місцевий телеграм-канал з пошуку роботи.

Це класика роботи ФСБ — каже СБУ, яке розслідує цю справу. Як правило починають з простих завдань — зробити фото, перенеси пакунок. Від першого злочинного завдання — спалити автівку військовому, яке дав куратор, підлітки відмовилися і погодилися на те, що, на їхню думку, буде менш шумним.

«Менш шумне» на думку дітей — це власноруч виготовити дві вибухівки, споряди детонаторами та віднести у вказане місце. За це їм обіцяли заплатити 1700 доларів. Підлітки отримали чіткі інструкції: що купувати та як виготовляти бомби. Маленькими сумами вони отримували від куратора гроші на смертельні закупи. Правда в тому, що всі елементи для вибухівки можна придбати у звичайному будівельному магазині. Адже кожен по собі — це потрібна в господарстві річ.

Вони мали виготовити самовробний кроковий пристрій за три дні. Для цього діти зняли подобово квартиру. Вибухівку помістили в ось такі термоси, які рясно оздобили металевими гайками. Кожна з яких по суті — куля розігнана вибухом, а отже в рази збільшує кількість жертв. Для російських агентів важливо, аби ти зробив перший крок і ти одразу на гачку.

«Була вимога одразу сфотографувати і підтвердити те, що вони почали купляти і що робити. І вони неповнолітні одразу почали звітувати цьому Сергію про той чи інший крок. Спецслужба РФ використовує це одразу для шантажу. Як ти вчинив перший крок, вони тебе цим першим кроком вже й шантажують», — розповідає оперативний співробітник СБУ.

Коли вибухівка була готова, куратор наказав занести одну з бомб на вулицю біля залізничного вокзалу. Вони замаскували термос з вибухівкою під сміття, обливши монтажною піною та понесли на вказане місце. Поряд з орендованою квартирою. Другу бомбу мали принести пізніше, так дітям сказав куратор. Та реальний план ФСб був зовсім інакший. Вибухівку дистанційно активували російські спецслужби.

«Спецслужби РФ цинічно вербують неповновітніх і фактично в подальшому позбавляють їх життя. Це розхідний матеріал, який вони використовують для підриву, їх записують у жертви», — каже співробітник СБУ.

Основна мета — це посіяти паніку, дестабілізувати суспільну ситуацію. 17-ти річний завербований загинув на місці. 15-тирічний хлопчик вижив. Але тепер без обох ніг і практично сліпий.

Вже у свідомості, але в реанімації, тож запитати в хлопця, як його завербували і чому він погодився, журналісти не змогли. Зустрітися зі знімальною групою погодився батько.

«Для нас це стало новиною і шоком. Не могли уявити, що таке може бути. Абсолютно нормальний підліток, абсолютно нормально розвивався, вчиться на бюджеті. Потреби в грошах теж не мав ніякої. На які нотки підліткової психіки вони тиснуть, я не знаю», — говорить батько підлітка.

Отже, жертвою ФСБ може стати підліток з благополучної родини. Батько каже, лише кілька днів перед терактом помітив, що син став нервовим та мовчазним

«Замкнувся в собі. Ми, звісно питали, але не допиталися. Після того, як він зрозумів, що це таке, він відмовився (виконувати вказівки куратора ФСБ — Ред.). Після цього на нього почався пресинг», — зазначає батько.

ФСБ б’є по найціннішому — дітям. Дії підлітків — це терористичний акт. За такі злочини відповідальність настає з 14-ти років, за грати можуть кинути пожиттєво.

«Він дуже, дуже, дуже розкаюється. Він просто не розумів до кінця, що він робив. Каже: „я просто жалів про те, що я побоявся сказати вам“, — говорить батько підлітка.

У коледжі де навчався Роман — підліток, що загинув — кажуть учнем був не надто старанним. Але агресії чи дивної поведінки не помічали. Він був єдиною дитиною у батьків. Мама завжди цікавилася навчанням сина.

«Сім’я була повноцінна, тобто мама, тато, з мамою ми постійно спілкувалися. 15-16 років — це найважча категорія, а у хлопців по-особливому», — зазначає викладачка коледжу, де вчився загиблий.

Рівне

Рівне. До лінії фронту звідси сотні кілометрів. Ворожі КАБи на щастя сюди не дотягуються, та російська ФСБ отримала завдання — дестабілізувати ситуацію й у цьому місті. Наразі тут розгорнулася справжня війна спецслужб.

Контрозвідка СБУ веде таємну битву поза лінією фронту. Ставки щоразу підвищуються. Якщо раніше вербували українців, аби ті підпалювали автівки військових, чи релейні шафи на залізниці. То зараз вербують «одноразови»» агентів-смертників. Використовують їх в темну. А після виконання завдання дистанційно ліквідовують на місці, не заплативши ані копієчки з обіцяного. Такий теракт вперше пролунав саме в Рівному. У такий спосіб мали намір позбутися й завербованого 19-ти річного хлопця, вчорашнього студента профтехучилища з Сумщини.

«У Телеграм-каналі шукав підробіток. Дивлюся оголошення — є робота. Написав. Просто написано було: робота віддалено. Оплачуємо житло, переїзд та харчування», — розповідає 19-річний підліток.

Роботодавець з Телеграму пообіцяв гроші, якщо юнак сфотографує будівлю суду, поліції, ТЦК та інших військових об’єктів. За кожне фото на крипто гаманець хлопець отримував по 50 доларів. Згодом в тій же групі вже від іншого куратора отримав нову пропозицію.

«Запропонували приїхати в Рівне, забрати посилку в одному місці і передати в інше. Він мені сказав, що в сумці, балон з фарбю. Каже, її треба дати в руки, тому що він бере взятки, щоб там краска взірвалась, щоб його обляпало і все», — запевняє хлопець.

За це йому обіцяли півтори тисячі доларів. Сам їхати побоявся. З собою взяв друга дитинства, аби той, підстрахував у разі чого. За це обіцяв віддати половину заробленого.

У засідці біля райвідділу горе-кур’єрів вже чекали специ СБУ. Служба давно слідкувала за ними. Знала, що в рюкзаку ніяка не фарба, а справжня вибухівка. Тож діяли чітко та злагоджено. В момент затримання терористів ФСБ телефонним дзвінком спробувала активувала вибухівку. Смертоносний вибух мала зафільмувати камера заздалегідь підготовленого телефону.

«Вдалося блокувати певні технічні елементи, щоб не допустити взриву саморобного вибухового присвою, який активувався дистанційно з Росією», — каже працівник СБУ.

В картонній коробці був зроблений отвір під відеокамеру зі смартфона. В цьому смартфоні було встановлено спеціальне програмне забезпечення, яке ретранслювало представникам спецслужб РФ повністю в режимі онлайн відео, аудіо, тобто вони і чули, що відбувається поруч, і бачили.

Затримані в один голос стверджують: не знали про вибухівку.

«Їх мали ліквідувати під час того, коли вони підійдуть до відділу поліції. В той момент там знаходилось декілька патрульних автомобілів, знаходилося близько 15 людей, в тому числі правоохоронці, в тому числі і перехожі», — зазначає працівник СБУ.

Одеса

Чи не щоночі Одеса здригається від російських дронів та ракет. Та ворог атакує одеситів не лише з неба. ФСБ нон-стоп намагається в місцевих чатах вербувати одеситів, останніми часом навіть військових.

Двоє з агентурної групи, яку нещодавно СБУ затримала в Одесі — колишні військові.

Троє мали проблеми з наркотиками, тож погодилися робити брудну роботу, яку їх старшому, завербованому через Телеграм, наказував кремлівський куратор.

«Він запропонував заробити тисячу доларів. В саму останню хвилину я тільки дізнався, що там бомба», — каже один із підозрюваних.

Один на замовлення куратора з росії за чіткими інструкціями збирав саморобну вибухівку, інші — готувалися підірвати місцевий відділків поліції.

На автомайданчику одного з управлінь поліції вони мали підпалити кілька автівок, а щойно полісмени та рятувальники прибігли б гасити полум’я, вони планували активувати саморобний вибуховий пристрій, щоб загинуло якомога більше людей.

Поселилися в дешевому хостелі, придбали 4 каністри бензину, а у заздалегідь підготовленій схованці тримали замасковану під вогнегасник вибухівку. Наслідки від спрацювання нашпигованої металом бомби такого розміру уявити собі не важко. СБУ вдалось зупинити теракт, бо контрозвідка вже йшла по сліду іншого злочину — вбивства одеського волонтера. Фігуранти за гроші підпалили його авто та вбили — підірвавши вибухівку біля подвір’я. Тепер злочинці найближчі роки проведуть за гратами.

В СБУ кажуть — тактика ФСБ за три роки війни змінилася. Адже СБУ вдалося вичистити ідейних завербованих зрадників, яких Кремль готував роками.

Тепер вербують дистанційно та за гроші. Під прицілом безробітні та наркозалежні. Але особлива категорія — підлітки. 22% із викритих зловмисників — були неповнолітні. Наймолодший виконавець російських завдань — 13-річний хлопчик. Це ідеальний вік для маніпуляцій. А для російських агентів просто ідеальна жива бомба. Тож, прямо зараз поговоріть з дитиною. Майте на увазі, що російський агент можливо вже залякує вашого сина чи доньку. Переконайте, що вам можна і треба розповісти все. І щоб діяти на випередження: в СБУ діє чат-бот «спали ФСБівця». На нього анонімно можна повідомити про диверсію, яка вам пропонують скоїти. На нього вже надійшло понад 4 тисячі повідомлень

«Якщо вам або вашим знайомим пропонують „просто занести пакунок“ до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі, знайте — вас хочуть вбити. Повідомляйте про такі спроби. Не дайте зробити із себе терориста-смертника! Повідомити СБУ, що вас вербують, — це єдине правильне рішення. Тоді ви не будете відповідати за те, що не зробили», — закликають в СБУ.

Через теракт у Івано-Франківську в школах ініціювали уроки із запобіганню терактів. Тренінги з кібербезпеки проводять у Львові та інших містах. Бо ФСБівці мабуть уже вербують наступну дитину для живої бомби, тож контрозвідка і батьки повинні зупинити його разом.

А от на похорон до Романа однокурсники та вчителі прощатись не пішли. І навіть вінка не купили.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

ШОК! ЗІЗНАННЯ ПІДЛІТКІВ-СМЕРТНИКІВ, ЗАВЕРБОВАНИХ ФСБ! ЕКСКЛЮЗИВ ТСН