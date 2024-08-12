Чому варто посадити соняшники у своєму саду

Соняшники – не лише красиві та яскраві квіти, це рослини, що можуть принести багато користі вашому саду.

Вирощуйте більше соняшників, адже ці яскраві квіти не лише додадуть яскравих кольорів і радісного настрою вашому саду, але й привернуть корисних комах, таких як бджоли, які допоможуть у запиленні інших рослин. Соняшники можуть також слугувати природним бар'єром від вітру, захищаючи інші рослини у вашому саду.

Садівниця Amber Benge розповіла своїм підписникам про користь вирощування соняшника на власному городі саме для ґрунту.

Соняшники можуть допомогти видалити важкі метали з ґрунту завдяки процесу, який називається фіторемедіацією. Це природний метод очищення забруднених ґрунтів і вод, при якому рослини поглинають, накопичують або перетворюють токсичні елементи, такі як свинець, кадмій та ртуть, у менш шкідливі форми. Соняшники, завдяки своїй здатності поглинати важкі метали через кореневу систему, є ефективним інструментом для поліпшення якості ґрунту і відновлення екологічного балансу на забруднених територіях.

Як допомагає соняшник:

Соняшники мають глибоку та розгалужену кореневу систему, яка може поглинати з ґрунту важкі метали, такі як свинець, миш’як та уран.

Після поглинання важкі метали зберігаються в тканинах рослини, особливо в коренях, стеблах і листі. З часом концентрація важких металів у ґрунті зменшується, оскільки рослина продовжує поглинати ці забруднення.

Відомо, що соняшники використовували для очищення ґрунту від радіоактивних забруднень після аварії на Чорнобильській АЕС. Їх також висаджують на різних забруднених територіях, таких як колишні промислові зони, щоб зменшити токсичність ґрунту.

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