Стерненко заявив про напад на нього: в якому стані активіст

Сергій Стерненко

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Громадський активіст і волонтер Сергій Стерненко заявив 1 травня, що на нього був скоєний напад. Правоохоронці вже затримали нападницю.

Про це він написав у Мережі.

«На мене скоєно напад. Поранений. Все ок, загрози життю нема. Росіяни — у*обки», — йдеться в повідомленні Стерненка.

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З його слів випливає, що напад скоїла жінка.

«Нападницю затримано. Дякую СБУ за блискавичну реакцію. Якби не вони — я б нічого вже не міг писати. Буквально врятувати мені життя», — додав волонтер.

Що відомо про напади на Сергія Стерненка?

Нагадаємо, на Стерненка неодноразово скоювались напади. Зокрема, 2018 року на активіста було скоєно три замахи, з яких третій став найгучнішим і найрезонанснішим.

Перший замах стався 7 лютого 2018 року: зловмисники напали на Стерненка біля його будинку в Одесі, вдарили по голові і втекли. Поліція відкрила провадження, але справа швидко «затихла».

Другий напад був скоєний 1 травня 2018 року. Стерненку вистрелили у шию. Один із ймовірних нападників був затриманий, але потім його відпустили.

Третій напад на Стерненка стався 24 травня 2018 року. Він був найрезонансніший. Двоє чоловіків напали на активіста пізно ввечері біля його будинку. Під час інцденту Стерненко застосував ніж — одного нападника (Івана Кузнєцова) було смертельно поранено, інший (Андрій Ісайко) втік і згодом був затриманий. Сам Стерненко також отримав поранення.

Зауважимо, протягом 2020-2021 років правоохоронці (спершу поліція, потім СБУ) розслідували дії не організаторів нападів, а самого Стерненка. Йому оголосили підозру в умисному вбивстві. Це викликало обурення серед громадськості, активістів і правозахисників: відбулися багато протестів на підтримку Стерненка. Пізніше суд перекваліфікував його дії на неумисне вбивство в межах необхідної оборони, і активіст не потрапив до в’язниці. За роки після нападів на Стерненка жодного замовника офіційно не названо.