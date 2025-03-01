Сирський зізнався, що пережив кілька замахів: подробиці

Сирський додав, що має достатньо інформації про те, що ворог продовжує планувати подібні операції.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські спецслужби неодноразово намагалися ліквідувати його.
Про це він розповів в інтерв’ю YouTube-каналу “Бомбардир”.
За словами генерала, Росія бачить у ньому серйозну проблему, тому всіляко намагається усунути.
“Це боротьба, яка триває постійно. Вони намагаються мене знищити. Це для них природно”, – сказав Сирський.
Він також зазначив, що неодноразово опинявся під ракетними ударами разом із офіцерами.
“Я можу сказати, що ми неодноразово були під різними ракетами. Завдяки, напевно, Богові ми залишаємося в живих. Хоча не всім пощастило – деякі загинули”, – зізнався він.
Нагадаємо, за словами Сирського, українські сили вже завдають ударів по об’єктах на території Росії на відстані до 1700 кілометрів.
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