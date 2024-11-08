У ТЦК прокоментували заяву Стерненка про розшук

Там заявили, що волонтер уже відвідав ТЦК, де сплатив штраф за порушення правил військового обліку.

В Одеському обласному ТЦК та СП прокоментували заяви активіста і волонтера Сергія Стерненка щодо його перебування в розшуку.

Про це йдеться в заяві ТЦК в Мережі.

У військкоматі стверджують, що Стерненко не повідомив про низку важливих деталей, які значно змінюють розуміння ситуації. Там запевнили, що волонтер уже відвідав Приморський РТЦК та СП, де оплатив адміністративний штраф за порушення правил військового обліку. Також вказано, що Стерненко був скерований на військово-лікарську комісію.

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"Ці факти свідчать про те, що пан Стерненко був обізнаний про необхідність виконання обов’язків як військовозобов’язаного і вжив відповідних заходів для врегулювання свого статусу", – йдеться в заяві ТЦК.

Там назвали безпідставними натяки активіста на те, що його розшук є нібито помстою через критику військових структур. У відомстві вважають, що такі звинувачення мають на меті викликати симпатію у громадськості та сформувати негативне враження про роботу ТЦК.

"Зазначаємо, що військові інституції діють виключно в рамках законодавства, зокрема, відповідно до статті 259 Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших нормативно-правових актів, що регламентують правила військового обліку та мобілізаційної підготовки", – йдеться в повідомленні.

Там також закликали Стерненка та інших громадян, які мають сумніви щодо правомірності дій ТЦК, звертатися безпосередньо до структурних підрозділів обласного військкомату для з’ясування обставин та усунення можливих непорозумінь.

Нагадаємо, напередодні Стерненко повідомив, що його нібито оголосили у розшук через неявку до ТЦК за повісткою. Він вважає це помстою за критику армійського керівництва.

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