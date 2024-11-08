В ТЦК прокомментировали заявление Стерненко о розыске

Там заявили, что волонтер уже посетил ТЦК, где уплатил штраф за нарушение правил военного учета.

В Одесском областном ТЦК и СП прокомментировали заявления активиста и волонтера Сергея Стерненко о его нахождении в розыске.

Об этом говорится в заявлении ТЦК в Сети.

В военкомате утверждают, что Стерненко не сообщил о ряде важных деталей, значительно меняющих понимание ситуации. Там заверили, что волонтер уже посетил Приморский РТЦК и СП, где оплатил административный штраф за нарушение правил военного учета. Также указано, что Стерненко был направлен на военно-врачебную комиссию.

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"Эти факты свидетельствуют о том, что господин Стерненко был осведомлен о необходимости выполнения обязанностей как военнообязанного и принял соответствующие меры по урегулированию своего статуса", — говорится в заявлении ТЦК.

Там назвали безосновательными намеки активиста на то, что его розыск является якобы местью из-за критики военных структур. В ведомстве считают, что такие обвинения призваны вызвать симпатию у общественности и сформировать негативное впечатление о работе ТЦК.

"Отмечаем, что военные институции действуют исключительно в рамках законодательства, в частности, в соответствии со статьей 259 Кодекса Украины об административных правонарушениях и других нормативно-правовых актах, регламентирующих правила военного учета и мобилизационной подготовки", – говорится в сообщении.

Там также призвали Стерненко и других граждан, сомневающихся в правомерности действий ТЦК, обращаться непосредственно в структурные подразделения областного военкомата для выяснения обстоятельств и устранения возможных недоразумений.

Напомним, накануне Стерненко сообщил, что его якобы объявили в розыск из-за неявки в ТЦК по повестке. Он считает это местью за критику армейского руководства.

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