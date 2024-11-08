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В честь ГУР Минобороны назвали населенный пункт в Одесской области

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В честь ГУР Минобороны назвали населенный пункт в Одесской области

Село в Одесской области получило название Гуровское / Фото: ГУР Минобороны

Его переименовали в рамках процесса деколонизации.

В честь воинов ГУР МО Украины назвали насыщенный пункт в Одесской области. Речь идет о переименовании села Первомайское в Гуровское.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны.

"Соответствующее решение было принято с целью отметить важный вклад украинской спецслужбы в защиту национальных интересов от внешних угроз, укрепление обороноспособности нашего государства и чествование побед военных разведчиков", – отмечается в сообщении.

Ранее ВР хвалила постановления о переименовании городов Южноукраинска и Южного в Николаевской и Одесской областях соответственно. Города получили названия Южноукраинск и Южное.

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