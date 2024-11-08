Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На честь ГУР Міноборони назвали населений пункт на Одещині

Дата публікації
Перегляди
185
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
На честь ГУР Міноборони назвали населений пункт на Одещині

Село на Одещині отримало назву Гурівське / Фото: ГУР Міноборони

Його перейменували у межах процесу деколонізації.

На честь воїнів ГУР МО України назвали насалений пункт на Одещині. Йдеться про перейменування села Першотравневе на Гурівське. 

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

"Відповідне рішення ухвалили з метою відзначення важливого внеску української спецслужби у захист національних інтересів від зовнішніх загроз, зміцнення обороноздатності нашої держави та вшанування звитяг воєнних розвідників", – зазначається у повідомленні.

Раніше ВР хвалила постанови про перейменування міст Южноукраїнськ та Южне у Миколаївській та Одеській областях відповідно. Міста отримали назви Південноукраїнськ та Південне.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація