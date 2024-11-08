На честь ГУР Міноборони назвали населений пункт на Одещині

Його перейменували у межах процесу деколонізації.

На честь воїнів ГУР МО України назвали насалений пункт на Одещині. Йдеться про перейменування села Першотравневе на Гурівське.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

"Відповідне рішення ухвалили з метою відзначення важливого внеску української спецслужби у захист національних інтересів від зовнішніх загроз, зміцнення обороноздатності нашої держави та вшанування звитяг воєнних розвідників", – зазначається у повідомленні.

Раніше ВР хвалила постанови про перейменування міст Южноукраїнськ та Южне у Миколаївській та Одеській областях відповідно. Міста отримали назви Південноукраїнськ та Південне.

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