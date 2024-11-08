Україна протестує нові ракети протиповітряної оборони естонської компанії Frankenburg Technologies, призначені для боротьби з дронами противника.

Україна отримає для випробувань ракети ППО естонської оборонної компанії Frankenburg Technologies. Перші зразки для тестів надійдуть протягом найближчих місяців.

Про це повідомляє Міноборони України після зустрічі у Києві заступника міністра оборони України бригадного генерала Анатолія Клочка з керівництвом зазначеної компанії.

Ракети, які випробує Україна, призначені перш за все для протидії БПЛА та здатні збивати цілі на висоті до 2 км.

"Наша мета – допомогти Україні виграти цю війну. Для цього пропонуємо зразок нової недорогої ракети для збиття повітряних цілей, у першу чергу безпілотних літальних апаратів", – сказав виконавчий директор Frankenburg Technologies Кусті Салм.

Естонська компанія передасть Україні нові ракети ППО для випробувань / Фото: Міністерство оборони України

Естонська компанія передасть Україні нові ракети ППО для випробувань / Фото: Міністерство оборони України

Він додав, що у разі успішних випробувань і згоди на подальше використання виробництво цих ракет може бути організоване в Україні.

Сторони попередньо домовились, що наступним кроком може бути погодження формату фінансування виробництва ракет.

Заступник міністра оборони Анатолій Клочко наголосив, що для України надзвичайно важливо мати якомога ширший арсенал ракетного озброєння для відбиття російської агресії.

Він закликав іноземних виробників такої зброї надавати її в Україні та випробовувати у бойових умовах.

"Ми відкриті для співпраці та готові до використання різноманітних зразків сучасного озброєння", – сказав заступник міністра.

Нагадаємо, міністр оборони Естонії Ханно Певкур раніше заявив, що уряд Естонії розглядав можливість відправлення своїх військових "з небойовими завданнями" до України.

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